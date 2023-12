Man(n) singt wieder in der Vorweihnachtszeit

Der Männergesangverein Berg lädt auch in diesem Jahr wieder traditionell zu seinen Weihnachtskonzerten ein. Die Männer des Berger Gesangverein freuen sich, in diesem Jahr die Adventszeit zweimal mit ihren Liedern zu versüßen. Unter der Leitung von Chorleiter Martin Spranz wurde ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Mit dem ersten Konzert können Zuhörer den dritten Advent, Sonntag 17. Dezember, in der Stadtpfarrkirche in Munderkingen ausklingen lassen. Das zweite Konzert findet am Samstag, 23. Dezember, traditionell in der Berger Kapelle statt. Beide Konzerte beginnen in diesem Jahr um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.