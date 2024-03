Märchen und Sagen im Gemeinschaftskonzert

Das Gemeinschaftskonzert von Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule der Stadt Ehingen und dem Montagschor der Volkshochschule unter Leitung von Wolfgang Gentner findet in diesem Jahr am Samstag, 9. März, um 19.30 Uhr in der Lindenhalle statt.

„Märchen und Sagen“ heißt das Programm des Abends. Zur Aufführung kommen laut Ankündigung des Stadtverwaltung unter anderem eine moderne Version von „Hänsel und Gretel“, der Soundtracks der Walt Disney Klassiker „Schneewittchen“ und „Die Schöne und das Biest“. Ohrwürmer wie „Somewhere over the rainbow“, „Lady Sunshine and Mr. Moon“ sowie „I’m almost there“,aus „The Princess and the Frog“ und „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James Bond.

Zu hören sind Leisa Baumann (Klavier), Katrin Schreck (Oboe), Corinna Mäder (Querflöte), Florian Stierle (Violine), Andreas Sommer (Querflöte), Nan Xiao (Klavier), Dietmar Huber (Sopransaxofon), Patrick Jakoby (Posaune), Christian Bolkart (Posaune), Jasmin Zimmer (Saxofon), Michael Porter (Schlagzeug) und Ruth Atzinger (Sologesang).

Karten und Information beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon: 07391/503-503, Tickets: www.ehingen.de und www.reservix.de.