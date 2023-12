Die Magdalena-Neff-Schule ist jetzt Teil des BNE-Schulnetzwerks. Symbolisch haben Andreas Hachenberg und Petra Wachter vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) der Schule am Mittwoch deshalb eine Plakette überreicht. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Projekt des Landes Baden-Württemberg soll Schulen unterstützen, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln wollen.

Lucas Talo ist Schüler an der MNS. Der 18-Jährige ist überzeugt, dass Bildung für Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie die herkömmliche Bildung. „Ich setze mich schon sehr lange für Nachhaltigkeit ein, auch für soziale Nachhaltigkeit, für ein diskriminierungsfreies Umfeld.“ Die MNS biete ihm jetzt eine Plattform. Denn die Schule hat mittlerweile ein BNE-Team, bestehend aus sechs Lehrkräften und einigen Schülerinnen und Schülern, zu denen auch Lucas Talo gehört.

BNE-Team erarbeitet eigene Ziele

Die Lehrkräfte hätten sich mit Schülern zusammengesetzt und für die Schule verschiedene Ziele erarbeitet, erzählt Lehrer Stefan Höh. Als Grundlage haben sie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Uno genommen. Herausgekommen ist eine Liste mit mehreren Zielen und Aktionen, darunter auch eine Sammelaktion für alte Handys oder grundsätzliche Anregungen zum Energiesparen.

Auch Lucas Talos Herzensprojekt ist mit dabei: Der Automat für Kaffee und heiße Schokolade in der Mensa soll statt Plastikbechern Pappbecher verwenden, oder am besten gleich mit Mehrwegbechern funktionieren. Das klappt jedoch bisher nicht. Denn der alte Automat ist vom Mensadienstleister angemietet, der Vertrag läuft noch. Eine Umrüstung ist nicht möglich. Doch man sei weiter an dem Thema dran, sagt Lehrer Höh. Geplant sei jetzt eine Petition, die sich für einen neuen Automaten einsetzt. Aber: „Das ist kein Problem, das sich von jetzt auf nachher löst“, sagt Höh.

Anders sieht es bei Aktionen wie dem Müllsammeln aus. Auch ein Reparaturcafé in Zusammenarbeit mit der Gewerblichen Schule, die ebenfalls eine BNE-Schule ist, sei bereits angesprochen worden, oder auch ein Flohmarkt. In Ehingen sind außerdem die Kaufmännische und die Schmiechtalschule Teil des Netzwerks - auf Anregung des Landratsamtes als Schulträger und dessen Bildungsbüros.

Das ZSL unterstützt die Schulen

Schulen miteinander zu verbinden, einen Ideenaustausch zu ermöglichen, das ist das Ziel des BNE-Netzwerks. Dazu kommen Tagungen und Schulungen, die das ZSL anbietet. „Es geht nicht darum, jemanden zu bekehren“, sagt Andreas Hachenberg. Jeder müsse selbst wissen, wie er zu dem Thema stehe. „Aber man braucht eine Grundlage für die Entscheidung“, sagt er. Das könne die Schule liefern. In den Lehrplan der Allgemeinbildenden Schulen sei dieses Thema deshalb schon integriert. Die Beruflichen Schulen würden nachziehen.

Es gehe nicht darum, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sagt Lucas Talo. Das seien sie schon längst. „Mir liegt was an der Welt und an den Menschen“, sagt er. „Ich lebe auf dem Planeten statistisch noch länger als jemand, der älter ist als ich.“ Die künftigen Generationen sollten ebenfalls noch einen lebenswerten Planeten vorfinden. Dafür setze er sich ein.