Lucia-Andacht der Frauenselbsthilfe Krebs

Auch wenn sich in der Behandlung von Brustkrebspatientinnen im vergangenen Jahrzehnt sehr viel getan hat, sterben in Deutschland tagtäglich rund 49 Frauen an Brustkrebs. Um ihrer zu gedenken, zünden die Mitglieder der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) in vielen Städten und Kommunen vor Kirchen oder auf öffentlichen Plätzen Kerzen an.

Die Ortsgruppe Ehingen macht dies am Freitag, 29. September, um 17 Uhr in der Ehinger Liebfrauenkirche. Es spricht Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn, musikalisch untermalt wird die Zeremonie durch den Chor Feinklang aus Kirchen.

Mit dieser Aktion, die nach der Lichtträgerin Lucia benannt ist und jedes Jahr den weltweiten Aktionsmonat Oktober gegen Brustkrebs „einleuchtet“, will die größte deutsche Krebs-Selbsthilfeorganisation ein Licht auf den schwierigen Weg werfen, den an Brustkrebs erkrankte Frauen gehen müssen.

Die Kerzen stehen für die brennenden Anliegen von Menschen mit einer Krebserkrankung, für die sich die FSH einsetzt: effektive, qualitätsgesicherte medizinische Therapien, eine gute Nachsorge, ausreichende psychoonkologische Betreuungsangebote und ambitionierte Forschung, heißt es in einer Mitteilung der FSH. Die medizinische Versorgung von Frauen mit Brustkrebs ist in Deutschland sehr gut. Trotzdem gibt es nach wie vor viele Schwächen im System. Insbesondere in Sachen Nachsorge gibt es noch viel Handlungsbedarf. Eine gute, individuelle Betreuung nach Operation, Bestrahlung und Chemotherapie ist für den langfristigen Erfolg der Behandlung sehr wichtig.

Die Gruppe Ehingen der Frauenselbsthilfe Krebs, möchte allen Verstorbenen ein leuchtendes Andenken setzen. Die Teilnehmer entzünden die Lichter für die Hoffnung und danken allen, die in Forschung, Medizin und Pflege täglich ihr Bestes geben. Zur Andacht sind auch Angehörige, Freunde und Bekannte der Teilnehmerinnen sowie Betroffene herzlich eingeladen.