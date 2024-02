Lothar Huber gibt sein Amt als Umzugssprecher ab

Ehrenzunftmeister Lothar Huber hat am Fasnetsdienstag die Aufgabe des Umzugssprechers abgegeben. Im Jahr 2013 hatte er nach 15 Jahren das Amt des Narrenchefs abgegeben, seit 2014 war er stets Umzugssprecher in der Hauptstraße. Als er diese Aufgabe übernahm, war er 70 Jahre alt, mittlerweile ist er 80. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu sagen: Jetzt reicht’s“, sagt er.

Zumal „eine tolle Nachfolgerin gefunden“ wurde, wie er betont: Lea Jauer übernahm am Dienstag erstmals die Moderation in der Hauptstraße. Sie ist Mitglied des Narrenrats und aus der Gruppe der Muckenspritzer. Und vor allem: „Sie ist die erste Frau, die in Ehingen den Umzug kommentiert“, so Huber. Als Übergang war er am Dienstag bei der Moderation in der Hauptstraße noch einmal dabei. „Ich genieße es“, sagte er.

„Lea macht es sicher perfekt, deine Fußstapfen sind groß!“, erklärte Zunftmeister Volker Raiber beim Empfang vor dem Umzug. Lothar Huber wurde geehrt und erhielt nach zehn Jahren als Umzugssprecher ein goldenes Mikrofon. Die Aufgabe habe ihm immer „sehr viel Spaß gemacht“, sagt der 80-Jährige.