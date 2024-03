London Dry Gin aus Ehingen

Nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Destillat Sommelier im November 2023 hat sich Michael Miller von der Brennerei und Brauerei Schwanen in Ehingen einem neuen und facettenreichen Projekt gewidmet: der Herstellung eines exquisiten Gins. Das Ergebnis sei ein Meisterwerk, heißt es in der Mitteilung der Brenneri und Brauerei Schwanen. Der einzige in Ehingen gebrannte Gin sei in der höchsten Güteklasse für Gins eingeordnet: London Dry Gin.

Die Schwanen-Brennerei erweitert damit ihr Sortiment um ein weiteres außergewöhnliches Destillat. Der Schwanenwirts London Dry Gin ist nicht nur ein exklusives Produkt, sondern auch ein Highlight für Kenner und Liebhaber hochwertiger Spirituosen.

Was den Ehinger Gin besonders auszeichnet, sei seine fruchtige Note, die sich harmonisch in das Gesamtaroma einfüge, heißt es in der MItteilung weiter. Die frischen und lebendigen Fruchtaromen würden dem London Dry Gin eine unverwechselbare Nuance, die für Liebhaber klassischer Gins als auch für Kenner mit einem Faible für innovative Geschmackserlebnisse interessant sei.

Erhältlich ist der Schwanenwirt Gin in den Größen 0,2 Liter und 0,5 Liter in Onlineshop sowie im Brauhaus Schwanen.

Weitere Informationen gibt es bei der Brennerei und Brauerei Schwanen, Schwanengasse 18, in Ehingen, Telefon 07391/770850, Mail [email protected]