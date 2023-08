Ehingen

„Literatur unterwegs“ mit Johannes und Luis Bauer

Ehingen / Lesedauer: 1 min

„Wenn der Tod kommt ist Sense“, sagen Johannes und Luis Bauer. (Foto: Stadt Ehingen )

„Literatur unterwegs“ ist eine Veranstaltungsreihe der Stadtbücherei Ehingen, die zu Lesungen und Literaturveranstaltungen in und um Ehingen einlädt. Der Ort steht dabei in einem Zusammenhang mit dem Buch, er spielt in der Geschichte eine Rolle oder passt inhaltlich dazu, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 11:58 Von: sz