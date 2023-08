Lions Ehingen spenden 3000 Euro an Hospiz

Der Lions–Club Ehingen/Alb–Donau hat einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro an das Hospiz Kirchbierlingen überreicht. Wie der Club mitteilt, nahm die Leiterin des Hospiz, Gabi Zügn, den Scheck entgegen.

Die Finanzierung des Hospiz erfolgt nach Angabe des Lions–Clubs zu 95 Prozent durch die Krankenkassen. Fünf Prozent müssten durch Spenden oder Eigenmitteln generiert werden. An der Bewältigung dieser Aufgabe möchten sich die Lions beteiligen, heißt es in der Mitteilung.

An der Spendensumme beteiligte sich zur Hälfte der Lions–Club Heidenheim–Brenz. Dieser spielte das Geld im vergangenen Jahr bei einem Lions Charity Golfturnier auf der Anlage in Rißtissen ein. In diesem Jahr findet das Turnier am 28. August in Rißtissen statt.