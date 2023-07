Lions–Club feiert 25–jähriges Jubiläum

Der Lions–Club Munderkingen–Ehingen hat sein 25–jähriges Bestehen im Schloss Erbach gefeiert. Im Rahmen der Feier fand der turnusmäßige Präsidentenamtswechsel statt, wie der Club mitteilt. Das Präsidentenamt wurde von Kevin Wiest an Dieter Wildhagen übergeben. Neuer Sekretär ist nun Albrecht Schwämmle.

Der neue Präsident möchte in seiner Amtszeit gemeinsam mit dem Präsidium und den Mitgliedern Perspektiven im Club entwickeln, wobei insbesondere weitere und mögliche Beiträge zum Gemeinwohl im Fokus stehen sollen.

Wie jedes Jahr laufen schon jetzt die Vorbereitungen für das Entenrennen am Kirbesonntag, 10. September. In Planung sind außerdem der Stand am Weihnachtsmarkt, der Maultaschenverkauf oder die E–Auto Verlosung. Neben den Spenden der Clubmitglieder tragen vor allem solche Aktivitäten zur Finanzierung der Hilfsaktionen der Lions bei. So konnten in den letzten 25 Jahren bereits weit über 400.000 Euro in Hilfsprojekte, vor allem in der Region, gespendet werden.

Gründungsmitglied Bruno Schmid aus Munderkingen wurde für sein Engagement bei den Lions im Rahmen der Jubiläumsfeier durch den Distrikt–Gouverneur Gerd Stehle mit dem Melvin Jones Fellow geehrt. Der Melvin Jones Fellow ist die höchste Anerkennung der Lions Club International Foundation für Persönlichkeiten, die sich für die sozialen Ziele verdient gemacht haben. Bruno Schmid ist das zweite Mitglied im Club, der diese Ehrung erhalten hat.

Das neue Präsidium des Lions–Clubs Munderkingen–Ehingen:

Dieter Wildhagen, Präsident

Frank Kling, 1.Vizepräsident

Kevin Wiest, Pastpräsident

Albrecht Schwämmle, Sekretär

Kevin Wiest, Presse– und Öffentlichkeitsarbeit

Walter Höcker, Schatzmeister

Jürgen Zeller, Mitgliedsbeauftragter

Joachim Krumpa, Jumelage–Beauftragter

Andreas Steudle, Activity–Beauftragter