Liebherr prämiert Schüler des Technischen Gymnasiums

27 Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums an der Gewerblichen Schule Ehingen haben seit Dezember getüftelt, gebaut und dokumentiert. In Kooperation mit der Liebherr–Werk Ehingen GmbH war die Aufgabe, eine Einrichtung zum Heben einer Last zu konstruieren, die mithilfe eines 12–Volt–Elektromotors eine Masse von drei Kilogramm hochheben kann. Nun wurden die Ergebnisse bewertet und die Förderpreise übergeben. Dies teilt Liebherr mit.

Die Kooperation der Gewerblichen Schule Ehingen mit dem Liebherr–Werk in Ehingen habe eine langjährige Tradition, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Förderpreise werden seit 2007 vergeben. Damit sollen junge Leute für die Welt der Technik begeistert werden.

Für das aktuelle Projekt fand die Kick–off–Veranstaltung am 16. Dezember in der Gewerblichen Schule in Ehingen statt. Das Thema und die Aufgabe für die Schüler der elften Klasse stellte Marcus Bund, Lehrer an der Gewerblichen Schule Ehingen, vor: Konstruiert und gefertigt werden sollte eine Einrichtung zum Heben einer Last. Die zu hebende Last hat eine Masse von drei Kilogramm. Die Mindesthöhe beträgt zwischen 150 und 200 Millimeter. Der Antrieb erfolgt über einen Getriebemotor mit einer Betriebsspannung von zwölf Volt.

Für die jungen „Konstrukteure“ gab es zusätzlich noch einiges zu beachten. Die allgemeine Sicherheit der Anlage muss gewährleistet sein und die Fertigung soll unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen. Auch auf die Dokumentation wurde großer Wert gelegt: Funktionsweise der Konstruktion, Einzelne Fertigungsschritte und -abläufe, Technische Zeichnungen, Entscheidungskriterien die zur Lösungsfindung beigetragen haben und eine Kostenaufstellung.

27 Schülerinnen und Schüler in neun Gruppen hatten sich an die Arbeit gemacht und präsentierten nun bei der Abschlussveranstaltung in der Lehrwerkstatt des Liebherr–Werks ihre Ergebnisse. Die Jury, bestehend aus Marc Mebus, Konstrukteur bei Liebherr, und Andreas Reichart, Ausbilder in der Liebherr–Lehrwerkstatt, bewertete die Arbeiten der jungen Leute anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Ulrich Hamme, Technischer Geschäftsführer der Liebherr–Werk Ehingen GmbH, verlieh die Förderpreise an die drei besten Teams: Der erste Preis über 300 Euro ging an Gabriel Guter, Lukas Zoller und Max Eklinger. Den zweiten Preis über 200 Euro gewannen Fabian Schelkle, Leon Bekeris und Lucas Kenzelmann und über den dritten Platz mit 100 Euro freuten sich Jasmin Schrode, Fabian Breitinger und Magnus Hagen.

Eine Urkunde sowie ein Duschtuch und ein Beachballset gab es für alle Teilnehmenden. „Sie alle sind Gewinner, denn Sie haben gelernt, wie man an eine komplexe Aufgabe herangeht und im Team bewältigen kann. Unterschiedliche Lösungen haben jeweils zum gewünschten Ergebnis geführt“, sagte Hamme.