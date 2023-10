Liebherr-Nachwuchs schweißt sich aufs Siegertreppchen

Seit Januar wurde in drei Liebherr-Werken intensiv geschweißt, geübt und Fachwissen gepaukt: in Süddeutschland zuerst für die Bezirksmeisterschaften in Ulm, sowie für die Landeswettbewerbe in Mannheim beziehungsweise Rostock und Hamburg. Im September traten die Nachwuchsschweißer dann beim großen Finale in Essen gegen die nationale Konkurrenz an ‐ in einem Einzelwettbewerb, bei dem sie sich auf einen spezifischen Handschweißprozess festgelegt hatten, sowie in einem Team-Wettbewerb, bei dem alle Handschweißprozesse berücksichtigt wurden. Dazu gehörten Wolfram-Inertgasschweißen (WIG), Metall Aktivgas (MAG), Lichtbogenhandschweißen (E-Hand) und Autogenschweißen (auch Gasschweißen genannt).

Lennard Thoben, Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker bei der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, hatte sich auf den Handschweißprozess MAG festgelegt. Für ihn ging es zu einer letzten Trainingseinheit vor dem großen Finale nach Rastatt: „Dort haben wir uns drei Tage lang auf das Einzel sowie für den Team-Wettbewerb vorbereitet und überlegt, welche Schritte wir im Finale in welcher Reihenfolge umsetzen werden“, berichtet er. Und Maximilian Becker, Ausbildungsfachkraft für Schweißtechnik, ergänzt: „Das intensive Training ist unabdingbar für das Finale. Dort haben die Teams zwar acht Stunden Zeit für ihre Aufgabe ‐ ohne entsprechende Vorbereitung wäre das aber nicht zu schaffen gewesen.“

Nach einer erfolgreich bestandenen Theorieprüfung belegte Lennard beim nationalen Wettbewerb in Essen den dritten Platz im Einzel sowie beim Team-Contest Platz fünf. „Es war ungewohnt, auf so einem riesigen Messegelände vor Publikum zu schweißen ‐ das ist etwas anderes als in der Schule oder im Stahlbau“, erzählt Lennard von der guten Stimmung vor Ort. Über die Platzierung zeigt er sich auch zufrieden: „Es war eine bereichernde Erfahrung, die mir sehr viel Spaß gemacht und die mir niemand nehmen kann. Wäre es möglich, würde ich gerne nochmal bei ‚Jugend schweißt‘ mitmachen.“

Bereits seit 2011 schickt die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ihre Nachwuchskräfte zu „Jugend schweißt“. In diesem Jahr war es der 19-jährige Ole Kunz, Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker in der Fachrichtung Schweißtechnik, der es ins Finale schaffte. Er hatte sich ebenfalls auf den Handschweißprozess MAG festgelegt und belegte im Einzelwettbewerb den fünften Platz, während er mit seinem Team auf Platz sechs landete.

Die Hamburger Liebherr-MCCtec Vertriebs- und Service GmbH schickte Marc Bendig, Konstruktionsmechaniker Stahlbau, nach Essen. Der 22-Jährige ist ‐ die WorldSkills-Wettbewerbe mitgerechnet ‐ seit 2012 bereits zum fünften Mal mit dabei. Er hatte sich unter anderem in der Werkstatt des Hamburger Liebherr-Werkes sowie mit seinem Team bei den Handwerkskammern in Flensburg und Dresden auf die „International Welding Competition“ vorbereitet. Dabei hatte er sich auf den E-Handschweißprozess festgelegt und in der Einzelwertung den zweiten Platz beziehungsweise im Teamwettbewerb Platz vier erreicht.