Um in Zukunft höhere Windturbinen mit entsprechender Nabenhöhe und schwereren Gondeln bauen zu können, hat sich der niederländische Kranverleiher Verschoor für einen Liebherr-Raupenkran vom Typ LR 11000 entschieden. Damit wird das Unternehmen den Anforderungen der Windturbinenhersteller gerecht und ergänzt seine Flotte um den bislang leistungsstärksten Kran.

Breites Einsatzspektrum

Ein neuer LR 11000 ergänzt die Flotte des niederländischen Kranverleihers Verschoor, zu der auch zwei LG 1750 sowie ein LG 1550 gehören. Vom Hafenumschlag bis zu Infrastrukturprojekten deckt der Raupenkran dank seiner Auslegervarianten grundsätzlich ein breites Einsatzspektrum ab.

Bei Verschoor wird der Kran primär bei Windkraftprojekten zum Einsatz kommen. Hier bewährte sich der LR 11000 bereits bei der Installation von zwei neuen Windturbinen im nordrhein-westfälischen Windpark Vanikum nahe der niederländischen Grenze.

Der LR 11000 montierte in 169 Metern Höhe verschiedene Komponenten wie Turmstücke, Gondel und Rotorblätter. Das schwerste Bauteil war mit 117 Tonnen das Getriebe. Für die Hübe wurde der Kran mit 168 Meter langem Hauptausleger und 15 Metern fester Spitze aufgebaut. Der LR 11000 ist auf eine Transportbreite von 3,5 Metern und eine Transporthöhe von 3,2 Metern ausgelegt.

Große Hebekapazität

Bei der Wahl des LR 11000 ging es Verschoor vor allem um die große Hebekapazität des Krans in der Höhe. „Die Hubkräfte des LR 11000 sind enorm“, sagt Maarten Verschoor Jr., der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Eine weitere Rolle bei der Entscheidung spielte auch die Möglichkeit, den Kran innerhalb der Gewichtsgrenzen zu transportieren. „Außerdem war es uns wichtig, neben den Auslegerkranen auch Raupenkrane im Programm zu haben“, ergänzt Kundenbetreuer Peter Verschoor.

Von den etwa 70 Maschinen in seinem Fuhrpark sind etwa die Hälfte Liebherr-Krane. Der LR 11000 selbst ist jedoch der größte und schwerste Kran in der Geschichte von Verschoor. Diesen Meilenstein feierte das Sassenheimer Unternehmen gebührend: Der Kran wurde zu Ehren des Firmengründers auf den Namen „M.V. Senior“ getauft. „Ich bin sehr stolz darauf, diesen besonderen Moment noch mitzuerleben und hätte nie gedacht, was wir mit unserem anfänglich ‚kleinen Laden in Sassenheim‘ erreichen würden“, freut sich Maarten Verschoor Sr.

Seit 57 Jahren am Markt

1966 von Maarten Verschoor Sr. gegründet, ist das niederländische Unternehmen am Standort Sassenheim nun schon seit 57 Jahren im Kran- und Transportwesen tätig. Derzeit beschäftigt Verschoor mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verschoor führt mehrere Marken innerhalb des Unternehmens, unter anderem das Schwesterunternehmen UCM Holland, das mit gebrauchten Kranen und Ersatzteilen handelt.

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen.

Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von 2,37 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.