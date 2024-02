Wieder ein Großauftrag für das Liebherr Werk Ehingen (LWE). Nachdem erst im Dezember ein saudi-arabisches kran- und Schwerlastunternehmen 18 Neukrane in Ehingen geordert hat, kommt jetzt ein noch größer Auftrag ins Werk. Zum Ende vergangenen Jahres hat ein Firmenverbund (Dutzende Niederlassungen in ganz Deutschland, Traditionsunternehmen, bekannte Namen in der Kran-, Schwertransport- und Arbeitsbühnenbranche wie beispielsweise Herrmann & Wittrock, Titschkus & Wittrock, Ulferts und Ulferts & Wittrock) erneut ein Kran-Paket bei Liebherr geordert. Rund 50 Mobilkrane von drei bis sechs Achsen sollen von Frühjahr bis Herbst an unterschiedliche Standorte bundesweit ausgeliefert werden.

Drei Firmengruppen

„Es sind drei eigenständige Firmengruppen, die traditionell eng zusammenarbeiten: die Wittrock-Gruppe, die Ulferts-Gruppe und die Ulferts & Wittrock-Gruppe“, erklärt Temmo Niekamp. Er ist zusammen mit Hermann Ulferts Geschäftsführer der Ulferts-Gruppe, gemeinsam mit Marcus Wittrock leitet er die Geschäfte der Ulferts & Wittrock-Gruppe. Marcus Wittrock ist zudem gemeinsam mit Oliver Herrmann Geschäftsführer der Wittrock-Gruppe.

Regelmäßig bestellen die Unternehmen des Firmenverbunds Mobilkrane bei Liebherr, wie das Ehinger Werk nun mitteilt. Das neuste Paket umfasst rund 50 Krane von drei bis fünf Achsen aus der LTM-Baureihe sowie Geräte des kompakten LTC 1050-3.1. Marcus Wittrock sagt: „Wir wollen mit modernem Equipment bei unseren Kunden punkten. Daher ist es für uns wichtig, regelmäßig neue Krane zu beschaffen, die technisch auf dem neusten Stand der Mobilkrantechnik sind. Hierbei ist Liebherr ein langjähriger und vertrauensvoller Partner für uns. Wir haben uns für die Neubeschaffungen entschieden, obwohl die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aktuell nicht positiv eingeschätzt wird. Aber wir agieren langfristig und zeigen Mut und Vertrauen in unsere Branche.“

Keiner älter als vier Jahre

Oliver Herrmann ergänzt: „Neu Krane entlasten zudem die Werkstätten in den Niederlassungen. Zurzeit tauschen wir Krane aus dem Baujahr 2019 aus. Somit ist bei uns kaum ein Kran älter als vier Jahre. Bedarfe für neue Krane entstehen auch durch neue Projekte und Standorterweiterungen wie beispielsweise in Bayreuth und Schwedt sowie neue Standorte, unter anderem in Halle.“ „Einige Geräte sind auch für die Wittrock-Trading vorgesehen“, berichtet Marcus Wittrock.

Zu den neuen Bestellungen gehören auch Mobilkrane mit der neuen Steuerung LICCON3: Dabei wurden die Krane der Typen LTM 1100-5.3 und LTM 1110-5.2 mit umfassender Ausstattung geordert, wie zum Beispiel Zentralschmierung im Unterwagen, LED-Fahrlicht, Zentralschließsystem mit Funkschlüssel, Rückblickkamera und Beleuchtungspaket.