In den vergangenen Wochen hat das Liebherr-Werk Ehingen (LWE) gleich mehrere Großaufträge verkünden können. So hat Arabian Consolidated Trading Est. 18 Neukrane bei Liebherr Ehingen bestellt, ebenso hat ein Firmenverbund (Dutzende Niederlassungen in ganz Deutschland, Traditionsunternehmen, bekannte Namen in der Kran-, Schwertransport- und Arbeitsbühnenbranche wie beispielsweise Herrmann & Wittrock, Titschkus & Wittrock, Ulferts und Ulferts & Wittrock) ein 50-Kran-Paket bei Liebherr geordert.

Nun kann sich das Ehinger Werk über einen weiteren Großauftrag freuen: Das saudi-arabische Unternehmen AMHEC orderte 55 Neukrane bei Liebherr. Das ist der größte Auftrag, den die Saudi Liebherr Co. jemals erhalten hat.

Mehr als 2000 Krane pro Jahr

Es läuft beim Ehinger Weltmarktführer für Mobil- und Raupenkrane. Erst im vergangenen Jahr konnte das Liebherr-Werk Ehingen mehr als 2000 Krane pro Jahr ausliefern, ein Werksrekord, der auch für das Jahr 2024 vorgesehen ist. „Der Auftragsbestand ist ungefähr gleich hoch wie im vergangenen Jahr. Wir peilen auch in diesem Jahr wieder mehr als 2000 Geräte an“, erklärt Tobias Ilg, Head of Marketing im Ehinger Liebherr-Werk.

Im April wird die Unternehmensgruppe Liebherr dann auch traditionell ihre Umsatzzahlen vorstellen, dass sich das Ehinger Werk auch aufgrund des Rekordabsatzes im vergangenen Jahr wieder auf Rekordkurs bewegt, ist laut Ilg „natürlich kein Geheimnis“ und durch die Rekordzahlen an ausgelieferten Geräte „auch klar“. Im Jahr 2022 erwirtschaftete LWE einen Umsatz von 2,366 Milliarden Euro.

Dass das Ehinger Werk kürzlich ein 50-Kran-Paket an deutsche Unternehmen abschließen konnte, sei laut Ilg in Zeiten wie diesen allerdings „schon besonders“. „Wir lesen jeden Tag in der Zeitung, das die deutsche Wirtschaft kränkelt, vor allem der Bausektor. Das merken wir auch ein wenig, weil bei uns dadurch weniger Kleingeräte nachgefragt werden“, erklärt Ilg.

Kleingeräte - das sind Krane zwischen zwei und vier Achsen, die meist auf einer klassischen Baustelle eingesetzt werden - beispielsweise beim Aufstellen von Fertighäusern. „Wir können das aber gut mit unseren Großgeräten kompensieren. Die Nachfrage auf dem Weltmarkt nach Kranen mit acht oder neun Achsen ist ungebrochen hoch - auch in Deutschland“, so Ilg.

Symbolische Schlüsselübergabe in Ehingen: (V.l.n.r.) Daniel Türkis, Thamer Al Harbi, Ajanthas Kumarathas (alle Saudi Liebherr Co.), Abdullah Al-Suwaiket (Arabian Machinery Heavy Equipment Co.), Christoph Kleiner, Georg Reinbold, Marius Kleck (alle Liebherr-Werk Ehingen GmbH). (Foto: LWE )

Und genau das führt zu einer sehr hohen Auslastung in der Produktion. Denn die Fertigungsstunden für einen Drei-Achser sind natürlich deutlich geringer, als die Fertigungsstunden für ein Gerät mit neun Achsen. Der jüngste Auftrag aus Saudi-Arabien, der 55 Krane umfasst, bewegt sich dann auch in den Traglasten zwischen 100 und 800 Tonnen. So orderte das Unternehmen innerhalb dieses Rekordauftrages Krane vom Typ LTM 1100-5.3, LTM 1110-5.2, LTM 1160-5.2, LTM 1230-5.1, LTM 1250-5.1, LTM 1300-6.3, LTM 1450-8.1, LTM 1650-8.1 und LTM 1750-9.1.

„Wir haben bereits zahlreiche Krane mit einer Traglastkapazität zwischen 50 und 500 Tonnen. Wir sind stolz, nun unseren Fuhrpark auch mit einem Neunachser zu vervollständigen, um alle Aufträge für unsere Kunden abwickeln zu können. Die Krane sind eine ausgezeichnete Ergänzung und tragen zu unserem nachhaltigen Wachstum in diesem vielversprechenden Markt bei“, betont Abdullah Al-Suwaiket, CEO bei AHMEC.

Eine Erfolgsbilanz

Ajanthas Kumarathas, Sparten- und Niederlassungsleiter bei der Saudi Liebherr Co. betont: „Wir sind stolz, AMHEC diese Zahl an Kranen liefern zu können. Seit 1983 hat Liebherr seinen Kunden in Saudi-Arabien stets seine Zuverlässigkeit als Partner bewiesen. Diese Erfolgsbilanz ist die Grundlage, auf die sich die Kunden, einschließlich AMHEC, verlassen und die Partnerschaft weiter ausbauen.“ AMHEC setzt seine Krane landesweit in Saudi-Arabien für Hubaufgaben in der Industrie sowie vielen weiteren Einsatzgebieten ein.

Abdullah Al-Suwaiket sagt: „Wir bedienen unterschiedlichste Einsätze in Saudi-Arabien. Dabei setzen und vertrauen wir auf die zuverlässigen und qualitativ hochwertigen mittelgroßen bis großen Krane von Liebherr.“ Um diesen unterschiedlichen Einsatzbereichen und den Anforderungen seiner Großkunden Rechnung zu tragen, bestellte AMHEC seine Krane mit der maximal möglichen Zahl angetriebener Achsen und dem Notbetrieb für höchste Sicherheit.

Kundentage im Juni

Im Juni wird das Liebherr-Werk Ehingen dann auch wieder zu den Kundentagen in die Große Kreisstadt einladen. Traditionell kommen Kunden aus der ganzen Welt nach Ehingen, um vor Ort zu sehen, wo und vor allem wie die Krane hergestellt werden. „Dieses Jahr werden wir die Kundentage allerdings komplett in Berg abhalten. Es wird Shuttles hoch zum Werk geben, das meiste aber findet eben in Berg statt“, erklärt Ilg.

Dabei möchte Liebherr den Kunden laut Ilg auch demonstrieren, wie die geplante Grüne Fabrik des Kranherstellers im Industriegebiet Berg aussehen könnte. Zudem wird es erstmals gemeinsame Vorführungen von Mobil- und Raupenkranen geben. „Wir verzichten aus Umweltgründen auch auf ein Feuerwerk und planen dafür digitale Alternativen“, sagt Ilg, der dazu aber noch nicht mehr verraten möchte, aber deutlich macht: „Es läuft bei uns sehr gut. Die Auftragslage ist auf einem wirklich sehr hohen Niveau.“