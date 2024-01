Arabian Consolidated Trading Est. hat einen Großauftrag an Liebherr Ehingen vergeben: 18 Neukrane orderte das saudi-arabische Kran- und Schwerlastunternehmen im Dezember 2023. Mitunter sorgt die Liebherr-Niederlassung Saudi Liebherr Company Ltd vor Ort in Saudi-Arabien für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie zuverlässige Serviceleistungen.

Gute Partnerschaft

Der saudi-arabischen Kranbetreiber ACT verbindet mit Liebherr eine gute und langjährige Partnerschaft. Das Unternehmen kaufte seinen ersten Kran bei Liebherr bereits im Jahr 1987. Mittlerweile betreibt ACT über 190 Krane von Liebherr. Von großer Bedeutung ist für das saudi-arabische Unternehmen der schnelle und zuverlässige Kundenservice von Liebherr, welcher für minimale Stillstandszeiten der Krane sorgt. „Mit Liebherr-Kranen können wir sicher sein, einen positiven Return on Investment zu erwirtschaften. Das ist für uns natürlich wichtig“, sagt Mohammed Hassan Al Naimi, CEO der ACT Gruppe.

Der Großauftrag, welchen ACT nun bei Liebherr platzierte, besteht aus drei Geländekranen LRT 1100-2.1 sowie 15 Mobilkranen. Darunter sind sieben LTM 1120-4.1 sowie acht LTM 1150-5.3. „Die LRT-Geländekrane haben uns mit ihrer Einfachheit überzeugt. Sie sind selbsterklärend und gleichzeitig sehr sicher im Einsatz“, erklärt Mohammed Hassan Al Naimi die Vorteile der Liebherr Rough Terrain-Krane. ACT entschied sich außerdem für den Krantyp LTM 1120-4.1: den stärksten 4-Achser am Markt. Zudem ist der Ausleger des 120-Tonners der Längste in dieser Kranklasse und verfügt über starke Traglasten.

Flexible Allrounder

Ergänzend orderte ACT insgesamt acht Geräte vom Typ LTM 1150-5.3. Dieser flexible Allrounder fährt mit einem Großteil seiner Ausrüstung zum Einsatzort und ist dadurch besonders wirtschaftlich und schnell einsatzbereit. Mohammed Hassan Al Naimi ergänzt: „Ein wichtiger Faktor für uns ist der längere Teleskopausleger mit 66 Metern im Vergleich zum LTM 1160-5.2. Damit ergänzt der 150-Tonner unseren Fuhrpark perfekt.“

ACT legt großen Wert auf einen hohen Sicherheitsstandard bei seinen Kranen. Ein Haupteinsatzgebiet für die neuen Krane werden Raffinerien sein, in welchen hohe Sicherheitsstandards gefordert sind. ACT Arabian Consolidated Trading Est. betreibt mit seinen rund 1.000 Mitarbeitenden einen Fuhrpark von rund 250 Kranen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Jubail hat weitere Niederlassungen in Dubai, Riyadh, Dammam and Yanbu. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Kranvermietung sowie auf Einsätzen in der Wartung und Stilllegung von Raffinerien.