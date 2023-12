Ein neuer Meilenstein ist geschafft: Das erste Mal in der Geschichte liefert das Liebherr-Werk in Ehingen mehr als 2.000 Krane in einem Kalenderjahr aus. Mit dieser magischen Ziffer war ein LTM 1070-4.2 Anfang Dezember beschriftet. Offiziell übergeben wurde er vor den Augen tausender Beschäftigter im Rahmen einer Betriebsversammlung an Maik Kanitzky, Inhaber der MAXIKraft-Gruppe.

Zahlen und Rekorde

An große Zahlen und Rekorde ist man bei Liebherr in Ehingen durchaus gewöhnt, aber der neue Meilenstein in diesem Jahr ist doch etwas Besonderes: Erstmals wurden über 2.000 Krane in einem Jahr ausgeliefert.

Und es müssen tolle Mitarbeitende sein, die eine solche Leistung hinbekommen, 2.000 Krane in einem Jahr zu liefern. Maik Kanitzky

Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Krangröße in den vergangenen Jahren ebenfalls gewachsen ist und die Mehrzahl der Krane inzwischen mehr als vier Achsen haben, ist der neue Rekord umso beachtlicher.

Besonderes Ereignis

Das war der Geschäftsleitung Grund genug, die Mitarbeitenden des Liebherr-Herstellerwerks an dem besonderen Ereignis der Auslieferung des 2.000sten Krans teilhaben zu lassen, denn schließlich gebührt ihnen der Dank für diese außergewöhnliche Leistung.

Auch Maik Kanitzky war voll des Lobes: „Die Mitarbeitenden sind aus meiner Sicht die Firma. Und es müssen tolle Mitarbeitende sein, die eine solche Leistung hinbekommen, 2.000 Krane in einem Jahr zu liefern. Jeder muss einen guten Job machen.“

Christoph Kleiner, Geschäftsführer Vertrieb, bedankte sich bei Kanitzky für das jahrzehntelange Vertrauen in Liebherr: „Nachhaltigkeit ist für uns wichtig. Wir wollen langfristig auf die Performance und Wirtschaftlichkeit unserer Kunden einzahlen. Durch Sicherheit und Zuverlässigkeit können wir für unsere Kunden Mehrwert erzeugen.“