Lesepaten im Kindergarten

An Deutschlands größtem Vorlesefest nahm auch der Kindergarten Hehlestraße (Foto: Stadt Ehingen) teil. An diesem Tag kamen Geschwisterkinder, Eltern, Omas und Opas in den Kindergarten, um den Kindergartenkindern vorzulesen. Die Lesepatinnen und Lesepaten waren zwischen acht und 65 Jahre alt und brachten ihre Lieblingskinderbücher mit, ums sie den Kindern vorzustellen. So wurden den ganzen Vormittag viele Klassiker, aber auch neuere Bilderbücher angeschaut und in kleinen Gruppen vorgelesen, heißt es im Bricht der Stadt. Ein großes Dankeschön geht an alle Lesepatinnen und Lesepaten für die Zeit und die Bereitschaft, den Kindergartenkindern vorzulesen, so die Stadt abschließend.