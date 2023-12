Les Harmonieux stimmen auf Weihnachten ein

(kö) - Der Auftritt des Männerquartetts „Les Harmonieux“ ist immer ein besonderes Erlebnis. So war die weihnachtlich geschmückte Liebfrauenkirche bis auf den letzten Platz besetzt, als Matthias Rimmele, Frank Stubhan Uli Mohl und Jürgen Joos singend einzogen. Alle vier Männer sind beruflich stark engagiert, viel Zeit zum gemeinsamen Singen bleibt ihnen nicht. „Es fehlt noch etwas, ehe Weihnachten einkehren kann. Vor 14 Jahren hat uns das bewogen, für ein paar Freunde Weihnachtslieder zu singen und heute sind Sie alle hier, wie schön“ begrüßte Joos die Zuhörer. Im Mittelgang der Liebfrauenkirche noch haben sie am Vorabend von Heiligabend „es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart“ mit ihren schönen volltönenden Bass- (Rimmele und Stubhan) und Tenorstimmen (Hohl und Joos) gesungen. „I Say To The World“ ist durch George Foreman und Johnny Depp bekannt geworden, das und „Let Me See The King“ war ein amerikanischer Beitrag der vier Sänger. Urdeutsch dagegen „Süßer die Klingen nie klingen“, samtig fast sphärisch hörte es sich bei Les Harmonieux in der Liebfrauenkirche an. „Tochter Zion, freue dich“ ist ein Adventslied der christlichen Kirchen, das auf einem Chorsatz von Händel zurückgeht.

Viel Zeit ihr Konzert vorzubereiten hatten die vier Männer nicht. Ein gemeinsames Wochenende in Südtirol und einige abendliche Proben mussten ihnen reichen. Der Auftritt vor Weihnachten ist auch leider nur ihr einziger, bedauerten die vielen Zuhörer. Vier deutsche Lieder kündigte Joos an, begonnen haben sie aber „Adeste Fideles“ im lateinischen Original ehe sie zu „Herbei oh ihr Gläubigen“ überleiteten. „Zu Bethlehem geboren“ und „Ich steh an deiner Krippen hier“ sind Weihnachtslieder, die viel in der evangelischen und katholischen Kirche gesungen werden. Zum Konzert der vier Männer gehören auch immer kurze besinnliche Texte. Aktueller als Hermann Hesse in seinem Gedicht „Weihnachten“ kann man es auch heute kaum sagen. „Ich sehn mich nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaub, ich hab`s einmal gekannt“ rezitierte Uli Hohl.

Ohne jeglichen sonst diesem Evergreen anhaftenden süßlichen Beigeschmack sangen die vier Männer „I Am Dreaming Of A White Christmas“. Einige Gospels und ein „Ave-Maria“ folgten. Frank Stubhan las eine der Weisheiten aus dem Talmud „achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Taten“. Ganz neu erarbeitet haben sich die vier Männer schwungvoll und mit viel Bewegung ein weiteres Spiritual, ehe mit dem Klassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ der offizielle Teil des Konzertes viel zu bald für die Zuhörer zu Ende ging. Nicht fehlen durfte aber noch ein gemeinsames „Oh du fröhliche“. Langer Applaus dankte den vier Männern für diese besondere Stunde vor Weihnachten. Die reichlich fließenden Spenden wurden aufgeteilt zwischen dem Kinderschutzbund und für den Erhalt der Liebfrauenkirche, zu der alle vier Sänger eine besondere Verbundenheit haben. Vor der Kirche konnte man bei einem Glas Glühwein im Gespräch mit Freunden das Konzert nach etwas nachklingen lassen.