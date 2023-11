Ehingen

Lehrschwimmbecken sind wieder geöffnet

Ehingen / Lesedauer: 1 min

In der Stadt Ehingen sind drei Lehrschwimmbecken ab sofort wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet: Das Lehrschwimmbecken Wenzelstein ist ab sofort jeden Mittwoch von 17 bis 21 Uhr und das Lehrschwimmbecken an der Grundschule in Erbstetten jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Das Lehrschwimmbecken an der Grundschule in Rißtissen ist bereits seit dem 7.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 09:17 Von: sz