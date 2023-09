Leckere Gerichte aus Lebensmittelresten kochen

Zu gut für die Tonne: Viele Lebensmittel werden weggeworfen, obwohl sie noch genießbar sind. Mit einer guten Planung lassen sich jedoch Lebensmittelreste und übriggebliebene Zutaten in kreative und leckere Gerichte verwandeln. Bei einem Workshop des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis am Mittwoch,11. Oktober, von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Haus des Landkreises in Ulm, bekommen die Teilnehmer praktische Tipps, wie das gelingen kann. Es wird bei dem Termin auch gemeinsam gekocht, denn Lebensmittel sind zu gut für die Tonne. Anmeldung bis Montag, 9. Oktober, per E-Mail an [email protected].