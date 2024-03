Lebenszeichen des VfL Munderkingen

Nachdem die Fußballerinnen der SG Altheim an diesem Wochenende spielfrei waren und der SV Granheim das Spitzenspiel der Liga gegen den Tabellenführer SV Alberweiler absagte, lag das Augenmerk der Landesliga am Sonntag beim VfL Munderkingen. Dieser verbucht den zweiten Saisonsieg. In der Regionenliga teilt sich der Spitzenreiter SG Öpfingen erneut die Punkte. In der Bezirksliga entscheidet die SGM Altheim II/Öpfingen II das Derby in Dettingen für sich. Die zweite Mannschaft aus Granheim geht zu Hause gegen den Tabellenführer aus Frohnstetten leer aus.

Landesliga: FC Blau-Weiß Bellamont - VfL Munderkingen 1:3 (1:3). - Tore: 0:1 Luisa Deufel (24.), 0:2 Annika Schrode (25.), 1:2 Anna Schöllhorn (26.), 1:3 Nina Glöckler (44.). - Bei windigem Wetter können sich die Fußballerinnen des VfL auswärts durchsetzen und den zweiten Saisonsieg einfahren. „Der Rückenwind hat uns in der ersten Halbzeit in die Karten gespielt“, berichtet VfL-Trainer Daniel Mast, welcher mit seiner Mannschaft durch ein Freistoßtor in Führung ging. Die Heimmannschaft konnte sich kaum befreien, sodass der zweite Munderkinger Treffer für Mast verdient war. Ebenfalls durch einen Weitschuss verkürzte Bellamont in der 26. Minute das Ergebnis, bevor Nina Glöckler einen in die Gasse gespielten Ball zum 1:3 kurz vor der Pause verwandelte. Danach verteidigte der VfL laut Mast gut gegen den Ball, so dass Bellamont nur noch zu wenigen Chancen mit Rückenwind kam. Der VfL ist mit dem Sieg seinem Ziel Klassenerhalt drei Punkte näher gerückt, auch wenn der Abstand zum Relegationsplatz weiterhin vier Zähler beträgt. „Da müssen wir in den nächsten Spielen nachlegen“, so Mast mit Blick auf das Nachholspiel am kommenden Wochenende.

SV Granheim - SV Alberweiler. - Das Spitzenspiel der Landesliga wurde von der Heimmannschaft aufgrund von Personalmangel abgesagt. Zu viele Spielerinnen sind laut SVG-Trainer Bernard Stvoric erkrankt oder verletzt, einige auch im Urlaub. Da es nicht möglich war, sich mit dem SV Alberweiler auf einen Nachholtermin zu einigen, wurde das Spitzenspiel nicht auf dem Rasen, sondern vor dem Sportgericht ausgetragen und mit 0:3 für den SV Alberweiler gewertet. „Wir haben es versucht und wollten spielen, aber leider mussten wir das Spiel dann doch absagen“, so Stvoric.

Die SG Altheim war an diesem Wochenende Spielfrei.

Regionenliga: TV Derendingen II - SG Öpfingen 3:3 (1:2). - Tore: 0:1 Tatjana Bitterle (1.), 0:2, 2:3 Leonie Herzog (16., 80.), 1:2 Franziska Misselwitz (29.), 2:2 Anna Prager (59.), 3:3 Carina Schröder (90.). - Erneut kann der Regionenliga-Spitzenreiter nicht die volle Punkteausbeute einfahren und spielt auch das zweite Rückrundenspiel unentschieden. Nur gut, dass auch Verfolger SGM Uttenweiler/Unlingen am Wochenende patzte und gegen die SGM Langenenslingen/Bingen/Hitzkofen mit 0:2 das Nachsehen hatte. Dabei startete das Öpfinger Spiel gegen den TV am Samstag gut für das Team um Trainer Hasan Dönmez. Die erste Chance des Spiels in der ersten Minute wurde von seiner Mannschaft gleich genutzt. Eine knappe Viertelstunde später baute sein Team die Führung aus. Danach gewann das Spiel an Fahrt und der TV Derendingen II holte auf. Trotz erneuter Führung in der 80. Minute gab die SG das Spiel noch aus der Hand und kassierte in der letzten Spielminute den erneuten Ausgleichstreffer zum 3:3 Endstand.

Bezirksliga: SG Dettingen - SGM Altheim II/Öpfingen II 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Tülay Schach (56.), 0:2 Fiona Miehle (77.). - Nach einer torlosen ersten Halbzeit bricht Tülay Schach in der 56. Minute des Derbys zwischen der SG Dettingen und SGM Altheim II/Öpfingen II das Eis für die favorisierten Gäste. Fiona Miehle legt in der 77. Minute nach. Mit dem erneuten Sieg können die Fußballerinnen der SGM Altheim II/Öpfingen II aus Sicht der Tabelle mit dem Erstplatzierten aus Frohn-stetten gleichziehen. Die SG Dettingen verweilt weiterhin mit zwölf Zählern auf Rang sieben.

SV Granheim - SGM Frohnstetten/Stetten/Schwenningen 0:3 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Kira Stingl (10., 44.), 0:2 Luisa Hotz (30.). - Mit einer stabilen Leistung gegen den Tabellenführer mitzuhalten, hatte sich SVG-Trainer Reinhold Oßwald am Samstag mit seiner Mannschaft vorgenommen. Bereits früh zeichnete sich jedoch ab, dass die Gäste deutlich bissiger und konditionell auf einem besseren Level waren, als die Heimelf. Die schlechten Sichtverhältnisse und das kurze Schneegestöber in der Anfangsphase des Spiels nutzen die Gäste zum 0:1 Führungstreffer. Nach zwei weiteren Gegentreffern in der ersten Halbzeit, hielten die Granheimerinnen nach der Pause besser dagegen und zumindest in den zweiten 45 Minuten auch die Null.

Die SGM Griesingen/Munderkingen war an diesem Wochenende ebenfalls spielfrei.