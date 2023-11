Drei Promille hat ein Lastwagenfahrer am Freitagnachmittag auf der B311 gehabt. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Autofahrer gegen 15 Uhr einen auffälligen Lastwagen auf der B 311. Dieser soll im Bereich Deppenhausen in deutlichen Schlangenlinien gefahren und immer wieder auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Der Lastwagen würde nun vor Ehingen in einer Parkbucht stehen.

Bei der sofortigen Überprüfung war der Lastwagen weg. Während der sofortigen Fahndung weiter in Richtung Ulm ging eine erneute Meldung ein. Der Lastwagen konnte bei Oberdischingen gestoppt werden. Den Beamten fiel schon zu Beginn der Überprüfung ein deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Als der Fahrer aus dem Lkw ausstieg, schwankte er deutlich. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht. Ein Test vor Ort ergab über drei Promille.

Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt

Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 38-jährigen Fahrer aus Belarus wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er einen Zustellungsbevollmächtigten benennen, der den Kontakt im Strafverfahren zwischen ihm und der zuständigen Staatsanwaltschaft aufrechterhält. Die Spedition entsandte einen Ersatzfahrer. Eine Sicherheitsleistung war mangels Bargeld nicht möglich.