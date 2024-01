Wie im gesamten Bundesgebiet waren am Montag auch im Alb-Donau-Kreis seit dem frühen Morgen Bauern mit ihren Traktoren unterwegs, um den Verkehr lahmzulegen. Die Protestaktionen gegen die deutsche Bundespolitik werden auch am Dienstag fortgeführt.

Rund um Ehingen

Hier war am Montagvormittag eigentlich überall Stau. Wenn man mal Glück hatte, konnte man als Autofahrer eine kurze Strecke beschleunigen, bevor man wieder hinter der nächsten Traktor-Karawane abbremsen musste. Der Verkehr auf der B465 von Ehingen Richtung Biberach war sogar komplett blockiert. Es blieb nur die Möglichkeit, auf der Fahrbahn zu wenden, was aber nicht ungefährlich war, da aus der Gegenrichtung etwa mal ein Krankenwagen mit Blaulicht angerast kam. Nicht nur auf der B311 bremsten Traktoren zudem den Verkehr bei Ehingen aus. Auch auf der Münsinger Straße ging es nur langsam voran, weil Traktoren in beide Richtungen in Schrittgeschwindigkeit entlangfuhren. An vielen Traktoren waren Botschaften angebracht, beispielsweise: „Die freiheitliche demokratische Grundordnung wird von der Ampel mit Füßen getreten!“, darunter ein Datum für Neuwahlen. Neben dem Marktplatz war ein Mini-LKW geparkt, auf dessen Ladefläche die Ampel am Galgen hängt.

Nicht nur Traktoren, auch LKWs und Kleintransporter, etwa aus der Lebensmittelbranche, fuhren hupend, leuchtend und zum Teil mit Flatterbändern an den Fahrzeugen, mit. Ein Landwirt aus Heufelden war zusammen mit seinen beiden Kindern ab 4 Uhr morgens unterwegs, zwischen Ehingen-Rosengarten und Stetten. Es gehe darum, auf sich aufmerksam zu machen, erklärt er. „Wir Landwirte können vieles ab, aber irgendwann muss auch mal gut sein“, sagt er und erläutert von sich aus seine Sicht der Dinge zu der blockierten Habeck-Fähre: Der Minister hätte aussteigen können, sagt der Landwirt und fügt hinzu: „Da war kein Mob unterwegs.“ Er habe Hoffnung, dass die Regierung nach den Protesten die Sparmaßnahmen komplett zurücknimmt. „Wir wollen nur einen gerechten, fairen Handel mit unseren Waren.“

Auf der B492

Auch hier ging am Montagmorgen nicht mehr viel. Eine Pendlerin hat eine Stunde und 52 Minuten für die Fahrt von Ehingen nach Schelklingen gebraucht. Die Strecke von rund zwölf Kilometer ist eigentlich in lockeren 15 Minuten zu fahren. Unbekannte hatten noch vor 4 Uhr auf den von Schnee und Eis ohnehin schon rutschigen Straßen zwischen Schelklingen und Blaubeuren einen Mix aus altem Brot und Heu verteilt. Auf rund 200 Metern war die Straße gefährlich stark verunreinigt. Ein 29-Jähriger musste deswegen eine Vollbremsung machen. Ein dahinter fahrender 48-Jähriger konnte aufgrund des plötzlichen Bremsens nicht mehr anhalten und prallte dem vorausfahrenden Auto ins Heck. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall Niemand verletzt und es blieb beim Sachschaden. Die Polizei war vor Ort und regelte den Verkehr während Einsatzkräfte der Schelklinger Feuerwehr das Heu in den Straßengraben beförderten und die Fahrbahn reinigten.

Strecke nach Ulm

Wer am Montagmorgen nach Ulm fahren wollte, hatte auf fast allen Strecken erst einmal das Nachsehen. Seit 5 Uhr morgens waren an der B30-Ausfahrt Ulm-Wiblingen sämtliche Zufahrten auf die Bundesstraße durch Traktoren blockiert. Auch von der B311 kommend war es beschwerlich bis unmöglich, nach Ulm zu kommen. So blockierten Bauern etwa an den Kreiseln der Stadt Erbach den Verkehr und hupten lautstark, teilweise auch mit Unterstützung von Lastwagen. Einige Autofahrer ließen kurzerhand ihre Autos in Erbach stehen, um mit dem Zug nach Ulm zu fahren. Die Polizei leitete den Verkehr über das Donautal um, damit der Verkehr langsam abließen konnte. Mit etwa 30 Traktoren haben Landwirte, vorwiegend aus Einsingen, Wernau und Eggingen, die Kreuzung auf der B311 bei Einsingen ab 6 Uhr sogar komplett blockiert. So musste auch etwa der Bus mit Schulkindern an Bord wenden. „Wir haben gesagt: Wir setzen ein Zeichen. Das ist die Hauptkreuzung“, erklärte Landwirt Karl Göggelmann vor Ort. „Wir machen jetzt zwei Stunden ganz dicht und dann fahren wir auf und ab.“

Auf der Alb

Die Landwirte der Laichinger Alb trafen sich auf dem großen Parkplatz des Alb-Bahnhofs Merklingen schon um 5.30 Uhr startete ein langer Tross aus Traktoren Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen sowie wenigen Lastwagen und Autos in Richtung Autobahn auffahrt. Hier trafen die Landwirte mit ihren Kollegen aus dem Nordöstlichen Alb-Donau-Kreis zusammen. An vielen Traktoren hatten die Landwirte Schilder befestigt, die ihren Unmut über die von der Regierung geplanten Kürzungen bei den Steuervergünstigungen äußerten. Eine Lange Schlange von Zugmaschinen reichte durch die Merklinger Ortsdurchfahrt bis zu den Kreisverkehren Richtung Alb-Bahnhof. Selbst auf Feld- und Schleichwegen war oft kein durchkommen mehr. Manche Strecken, wie beispielsweise die B28 auf der Albhochfläche waren gar nicht von der Blockade betroffen. In Blaubeuren diente der Tunnel den Bauern jedoch als Nadelöhr, welches sie für den normalen Verkehr zeitweise komplett blockierten.

„Wer arbeitet, wird bestraft, wer nichts tut, wird belohnt. Wie lange geht das noch gut?“ Landwirte, die entlang der Bundesstraße 465 zwischen Bremelau und Ehingen ihren Betrieb haben, beteiligten sich ebenfalls am Montagmorgen an den Bauernprotesten. Gegen 9.30 Uhr machten sie sich in Altsteußlingen (Alb-Donau-Kreis) Richtung Münsingen (Landkreis Reutlingen) auf. Unterwegs schlossen sich Kollegen an, die im Lautertal zu Hause sind. In Münsingen angekommen, drehten die Traktoren im Schneckentempo einige Ehrenrunden im Kreisverkehr, bevor es nach Auingen weiterging. Dort ließen sich die rund 50 Teilnehmenden bei BeckaBeck die kostenfreien Brenzeln und den heißen Kaffee schmecken, die der Geschäftsführer am Protesttag den teilnehmenden Landwirten angeboten hatte. Frisch gestärkt und aufgewärmt machten sich die Protestierenden wenig später auf, um noch hupend durch Münsingen zu fahren, bevor es wieder zurück auf die Höfe ging. Laut Polizei hielten sich die Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenabschnitt in Grenzen.

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ereignete sich gegen 4.45 Uhr sich auf der B465 zwischen Dächingen und Frankenhofen. Unbekannte sägten vorsätzlich einen Baum um. Der landete auf der Bundesstraße. Ein 61-Jähriger Autofahrer konnte auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen dem Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und mussten dem zersägen und von der Straße räumen. An seinem Mercedes entstand ein geschätzter Schaden von etwa 8.000 Euro. Etwa 30 Minuten später teilte eine Autofahrerin einen gefällten Baum auf der B465 zwischen Bremenlau und Heutal mit. Dort ermittelt das Polizeipräsidium Reutlingen.

Pressekonferenz an der A8

Für insgesamt 48 Stunden ist die am Montagmorgen gestartete Großaktion im Alb-Donau-Kreis und Ulm anberaumt. Das teilte Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen, im Rahmen der Pressekonferenz mit am Rasthof Seligweiler nahe Ulm, direkt an der A8, mit. Die Blockaden und Protestfahrten waren vom Bauernverband - anders als in anderen Landkreisen - allerdings bewusst nicht angemeldet worden, erklärte der Vorsitzende. Auch, weil andere Verbände laut Buck schon im Voraus „deftige Auflagen“ für ihre Protestaktionen bekommen hätten, gehe man im Alb-Donau-Kreis nun den „grauen Weg“, wie er sagte.

„Wir sind seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Straßen unterwegs“ - vor allem an den Zu- und Abfahrten zur A7, A8, B30 und B311, erklärte Buck. „Über die kompletten 48 Stunden werden wir die Blockaden aber nicht hinbekommen“, sagte er. „Aber wir versuchen, den Verkehr immer wieder zu entschleunigen.“Auch, wenn die Regierung die vor Weihnachten verkündeten Beschlüsse zur Einführung der Kfz-Steuer für Landwirte und zur Abschaffung der Dieselvergünstigung inzwischen teilweise zurückgenommen hat, war für Buck klar: „Jetzt ist Schluss.“ Denn die Politik mache den Landwirten bereits seit vielen Jahren das Leben schwer. „Und diese zwei Punkte haben das Fass aber jetzt zum Überlaufen gebracht.“

Strengere Verordnungen, Streichung von Investitionsförderung und das obligatorische „Bürokratiemonster“, wie Buck es nannte. „Die letzten zehn Jahre ist uns ja immer noch mehr draufgesattelt worden“ - und die finanzielle Zusatzbelastung vieler Bauern sei inzwischen „gravierend“. Er verspüre bei den aktuellen Protesten aber große Solidarität in der Bevölkerung. Die meisten Menschen, die am Morgen im Stau standen, seien den Bauern wohlgesonnen. „Von 100 Autofahrern hat heute nur einer geschimpft, 99 machten den Daumen hoch“, so Buck. „Auch mittelständische Unternehmer, Speditionen, Metzger, Bäcker, Zimmerleute - viele unterstützen uns“, sagte er.

Das sagen Pendler

Renate Stetter stand um 8.36 Uhr morgens an der Bushaltestelle in Oberdischingen. „Ich muss um 12 Uhr bei der Arbeit sein“, sagt sie. Eigentlich nehme sie erst den Bus um 10.48 Uhr. Doch an diesem Morgen verfolgte sie in der App die Busverspätungen und entschied sich für einen Bus gegen halb Neun, der dann auch mit knapp 20 Minuten Verspätung eintraf. Wegen der Verkehrsbehinderungen nahm sich Renate Stetter vor, in Erbach - anders als gewöhnlich - in den Zug umzusteigen.

Auf der B465 zwischen Berg und Weisel steckte ein Paar im Auto fest, hier bewegte sich nichts. „Wir haben kein Verständnis dafür“, sagt der Mann über die Verkehrsblockade. Sich zu versammeln sei das eine, doch so eine Blockade wie hier, etwas ganz anderes. „Wir stecken hier fest. Ich empfinde das als Einschränkung meiner Freiheit“, erklärt die Frau am Steuer. Irgendwann reicht es ihnen und sie wenden auf der Fahrbahn. Ihren Termin haben die beiden fallen gelassen. Zwei Autos vor ihnen steckt eine Frau fest, die es eigentlich eilig hat: Sie muss sich um den Hund einer pflegebedürftigen Frau kümmern, erklärt sie. Sie ist extra eine Stunde früher losgefahren und sagt: „Ich habe vollstes Verständnis für den Protest. Ich finde es wichtig, die Landwirte zu unterstützen.“ Und sie fährt fort: „Ich feiere die Jungs, auch wenn’s alles aufhält. Ich war schon immer dafür, auf die Straße zu gehen, wenn einem etwas nicht gefällt.“

Vor dem Tunnel B28 Tunnel in Blaubeuren diskutiert eine Frau, die aus ihrem Auto ausgestiegen ist und nach Stuttgart möchte, heftig mit einem Landwirt: Sie verstehe die Protestierenden und habe deswegen extra mehr Zeit für ihren Weg eingeplant, eine komplette Blockade der Verkehrswege, indem die Traktoren einfach quer über die Straße gestellt würden, sei aber unangemessen. Beim Weggehen ruft sie dem Landwirt über die Schulter zu: „Das wird euch bei den Leuten viele Sympathiepunkte kosten.“ In der Laichinger Innenstadt erhalten die Landwirte durchwachsene Reaktionen als sie den Hauptverkehrskreisel für kurze Zeit blockieren. Manche Passanten zeigen einen „Daumen hoch“, andere schütteln demonstrativ den Kopf.

Die Autofahrer auf der L1230, dem Hauptzubringer zur A8, zeigen ebenfalls durchwachsene Reaktionen. Manche gestikulieren wild hinter dem Lenkrad, andere scheinen die Ruhe in Person zu sein und fahren stoisch im Schritttempo hinter den großen landwirtschaftlichen Maschinen her. Manche lassen sich allerdings auch zu gefährlichen Überholmanövern hinreißen. So zieht beispielsweise ein Wohnmobil mit auswärtigem Kennzeichen in einer unübersichtlichen Kurve an zahlreichen Autos und den drei, vier davor fahrenden Traktoren dabei, sodass der Verkehr auf der gegenüberliegenden Fahrbahn stark abbremsen muss und fast zum Stehen kommt.

Autobahnzufahrten

Die Autobahnzufahrten zur A8 bei Merklingen und im Ulmer Norden waren ebenfalls das Ziel der Blockaden. Während der Verkehr von der Landesstraße 1230 bei Merklingen bis 7 Uhr zuerst noch einigermaßen auf die A8 auf- und abfahren konnte, verschärfte sich die Situation bis zum Mittag deutlich. Ab zirka 10 Uhr kam der Verkehr auf sämtliche Zubringerstraßen (L1230, L230, L1234 sowie die K7407) zum erliegen. An der Autobahnauffahrt Seligweiler, wo am Vormittag die Pressekonferenz des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen stattfand, blockierten die Traktoren beide Kreisverkehre. Hier konnten Autos ebenfalls nur mit längeren Wartezeiten auf die Autobahn auffahren. Die Stimmung blieb aber ruhig, da die Landwirte immer wieder Pausen einlegten und andere Verkehrsteilnehmer passieren ließen. Größere Behinderungen durch den Protest gab es auf der A8 selbst nicht.

Kundgebung in Ehingen:

Kurz vor 11 Uhr fuhren etwa 15 Traktoren auf den Ehinger Marktplatz und positionierten sich mit ihren Botschaften. Der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen hatte hier eine Kundgebung angemeldet. Es waren einige Menschen gekommen, die auch lauthals Zustimmung signalisierten, als Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, ins Mikro ruft: „Jetzt reicht’s! Das Maß ist voll!“ Im Süden Deutschlands würden Landwirte unter dem Mindestlohn-Niveau arbeiten, sagte er. Später erklärte er auf Nachfrage: Ein landwirtschaftlicher Betrieb vor Ort habe ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 53.000 Euro und 1,5 Arbeitskräfte. Verteile man das auf das Jahrespensum an Arbeit, lande man unter Mindestlohn.

Die geplanten Sparmaßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich, die teilweise auch schon wieder zurückgenommen wurden, seien inakzeptabel, sagte Roggenkamp vor der Menge und zählte auch vorangegangene Auflagen auf, die teilweise ein „No-Go“ seien. Er sprach sich für eine Herkunftskennzeichnung der landwirtschaftlichen Produkte aus und erklärte, dass der Selbstversorgungsgrad bei Lebensmitteln sinke. An die Teilnehmer der Aktionen appellierte Roggenkamp: „Bleibt besonnen und friedlich!“ Der gesetzliche Rahmen müsse eingehalten werden. Es sei wichtig, sich von jeder Radikalisierung abzugrenzen, betonte er und richtete sich an die Mitbürger mit den Worten: „Die geplanten Aktionen sind nicht gegen Sie gerichtet.“ Im Gespräch mit der Presse betont er: „Wir wollen keine Blockaden auf den Straßen, wir wollen nur entschleunigen.“ Der Protest auf den Straßen dauere im Alb-Donau-Kreis 48 Stunden. Am 12. Januar gebe es dann eine Veranstaltung in Lonsee und am 15. Januar gibt es eine Demo in Berlin. Bei den Aktionen auf den Straßen sei wohl jeder Landwirt aus der Region dabei, meint Roggenkamp. In der Nacht, ab 22 oder 23 Uhr, mache man wahrscheinlich eine Pause.

Auch als Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbands, am Rednerpult über die verfehlte Haushaltspolitik der Bundesregierung schimpft, gibt es laute Zustimmung unter den Zuhörern. Der Wettbewerbsnachteil der heimischen Landwirtschaft im Vergleich mit anderen EU-Ländern dürfe nicht größer werden, fordert er. „Die junge Generation der Landwirte steht in den Startlöchern“, so Wichert. Sie wolle gemeinsam mit der Gesellschaft die Herausforderungen annehmen. Als dritter Redner spricht Christian Sauter, der für ein energieintensives Unternehmen arbeitet, aber auch in der Landwirtschaft tätig ist. „Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist mehr als gefährdet“, sagt er und lässt eine 17-seitige Liste mit Projekten in Entwicklungsländern des Bundeswirtschaftsministeriums verteilen und bittet die Teilnehmer, sie anzusehen und die Leute, die „immer noch schlafen“, aufzuwecken.

Das sagt die Polizei:

„Wir sind mit starken Kräften im Einsatz, wir haben massive Behinderungen im Bereich des Polizeipräsidiums“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Montagmorgen. Auf die Frage, inwiefern die Polizei bei einer kompletten Blockade wie auf der B311 bei Einsingen eingreift oder nicht, erklärt er: „Ob eine Blockade zulässig ist oder nicht, dafür ist die zuständige Versammlungsbehörde zuständig.“ Die zuständige Kommune oder der Landkreis müssten beurteilen, ob eine Blockade als eine Versammlung oder Demonstration gerechtfertigt ist oder nicht. „In Abhängigkeit davon müssen wir Maßnahmen festlegen.“

Auswirkungen auf die Schule

Ehingens geschäftsführender Schulleiter Michael Bochtler, zugleich Rektor der Realschule Ehingen, hat sowohl seine Lehrer, als auch die Eltern so gut es geht auf den Montag vorbereitet. „Wir haben entsprechende Informationen am Samstag aus dem Kultusministerium erhalten. Am Sonntag haben wir dann die Lehrkräfte und die Eltern informiert und die Informationen auch auf unsere Hompage gestellt“, erklärt Bochtler. Zwar habe die Schule mit dem Regelunterricht beginnen können, 70 Schülerinnen und Schüler sowie meherere Lehrkräfte haben es nicht zur ersten Stunde geschafft. „Die Busse sind gefahren, aber eben verspätet“, sagt Bochtler. Zur zweiten Stunde seien dann rund 30 Schülerinnen und Schüler „nachgekommen“, so Bochtler, rund 40 Schülerinnen und Schüler haben den Weg zur Schule nicht geschafft. „Jeder hat das Recht in einer demokratischen Gesellschaft seinen Unmut kund zu tun. Für uns als Schule ist so ein Start nach den Ferien aber eher ungeschickt. Wenn die Bauern der Meinung sind, das zu tun, ist das demokratisch legitim“, sagt Bochtler und betont: „Ich dachte, es wird schlimmer. Ich habe mit noch mehr Chaos gerechnet.“

ASG-Schulleiter Torben Stolze und das Kollegium haben mit Verspätungen gerechnet. „Wir informieren über aktuelle Ereignisse dieser Art über einen (sehr neuen) Info-Button auf unserer Homepage. Durch weitere Proteste, Winterwetter und Bahnstreiks ist im Laufe der Woche leider noch mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Durch die Verkehrsbehinderungen seien zahlreiche Schülerinnen und Schüler am Montag erst verspätet in die Schule gekommen. „In Extremfällen kamen Schülerinnen und Schüler auch gar nicht, weil ein Ankommen am ASG vor Unterrichtsende nicht mehr möglich war. Bei 70 Prozent Fahrschüler aus allen Richtungen betrifft uns das natürlich stark. Das kommt mitunter auch bei Schnee- und Eisglätte vor“, so Stolze.

DRK-Rettungsdienst war vorbereitet

„Es kam bislang zu keinen massiven Verzögerungen der Hilfsfrist.“ Das dürfte am späten Vormittag der wohl wichtigste Satz von Tobias Zoller, Leiter des DRK-Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm, gewesen sein. Er führt das vor allem auf eine gute Vorbereitung seines Teams zurück. „Wir haben uns schon am Freitag darauf verständigt, am Montag ab 5 Uhr einen Krisenstab zu bilden“, erklärte Zoller. Geplante Ferntransporte haben man nach hinten geschoben und jeweils zusätzlich einen Rettungswagen und ein Krankentransportfahrzeug in Dienst genommen. „Montags ist unser Dialysetag, da stehen viele Fahrten von Dialysepatienten an. Die konnten wir dank dieser Maßnahmen alle rechtzeitig zum Ziel bringen“, so Tobias Zoller. Lobend zu erwähnen sei, dass an Blockadestellen die Traktoren sofort Platz für Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge gemacht hätten. Zwar habe es bei der morgendlichen Anfahrt von Mitarbeitenden des DRK vereinzelt Verzögerungen gegeben. „Aber wir hatten am Freitag alle angeschrieben, am Montag früher als sonst zu starten. Das haben alle beherzigt und das hat sich ausgezahlt“, berichtete Zoller.

Verzögerungen für die Wirtschaft

Von den Streiks sind Liebherr-Gesellschaften unterschiedlich stark betroffen, wie Tobias Ilg auf Nachfrage erklärt. Die Liebherr Werk-Ehingen GmbH gestaltet am Montag, 8. und Dienstag, 9. Januar, den bisher genannten Hauptstreiktagen des Bauernverbandes, die Arbeitszeiten etwas anders, sodass die Mitarbeitenden bei der An- und Abfahrt zum und vom Arbeitsplatz bestmöglich die Streikzeiten umgehen können. Dies ist insbesondere für die mehreren tausend Mitarbeitenden relevant, die täglich von außerhalb Ehingen mit dem PKW, in Fahrgemeinschaften oder dem ÖPNV anpendeln. Einschränkungen im Produktionsbetrieb der betroffenen Werke sind - abhängig von der tatsächlichen Dauer der Streiks - Stand heute nicht oder nur geringfügig zu erwarten. Allerdings kann es aufgrund flächendeckender Blockaden von Transportwegen zu deutlichen Verzögerungen im Wareneingang und Warenausgang kommen, die sich wiederum auf die Lieferzeiten auswirken können. Hier ist vor allem in Ehingen der Kranversand und der Ersatzteilversand zu nennen.

Gastronomie teilweise solidarisch

Auch Gastronomen der Region zeigen sich teilweise solidarisch mit den Bauern. „Am 8. Januar 2024 bleibt unser Restaurant geschlossen, um unsere Solidarität mit unseren regionalen Lieferanten und Landwirten zu bekunden, die an einem landesweiten Protest teilnehmen. Als Familie Zimmermann setzen wir uns gemeinsam für die Anliegen unserer lokalen Landwirte ein. Unsere regionalen Landwirte sind nicht nur Geschäftspartner, sondern integraler Bestandteil unserer Gemeinschaft“, heißt es beispielsweise auf der Homepage der Rose Berg. Auch die Villa Max bekundet in den Sozialen Netzwerken, dass am Montag zu bleibt.