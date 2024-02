Die Aufregung um die Protestaktionen der Bauern rund um den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach ebbt nicht ab. Auch Landwirte und Grünen-Politiker aus dem Raum Ehingen waren in Biberach mit dabei - und berichten von schlimmen Zuständen.

Es war ein Szenario, das ich so noch nie in meinem Leben erlebt habe. Hubert Dangelmaier

„Es war beängstigend“, sagt Hubert Dangelmaier, der seit 20 Jahren zum politischen Aschermittwoch der Grünen nach Biberach geht. Heuer war er quasi in Doppelfunktion vor Ort. Zum einen als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ehinger Gemeinderat und somit Grünen-Parteimitglied, zum anderen aber auch als Landwirt. „Wir sind wohlweislich mit dem Zug nach Biberach gefahren. Wir wussten ja, dass die Bauern die Straßen blockieren wollten“, sagt Dangelmaier.

Als er sich dann aber der Stadthalle in Biberach am frühen Morgen näherte, traute er seinen Augen und vor allem seinen Ohren kaum. „Es war ein Szenario, das ich so noch nie in meinem Leben erlebt habe. Der Lärm war ohrenbetäubend, Demonstranten sind mit laufenden Kettensägen und irgendwelchen Lärmmaschinen unterwegs gewesen. Die Menge war extrem aufgebracht, ich hatte sofort das Gefühl der Bedrohung“, betont Dangelmaier.

So zu tun, als ob die Gewaltbereiten aber nicht aus der Landwirtschaft kommen und sich nur unter die Bauern gemischt haben, ist falsch. Hubert Dangelmaier

Als Landwirt kennt Dangelmaier natürlich viele Menschen aus seinem Berufsstand und konnte so auch zumindest ganz grob abschätzen, wie sich die Menge der Demonstranten zusammengesetzt hat. „Es waren, das muss ich ehrlich sagen, Landwirte dabei, die absolut gewaltbereit waren. Es waren unter den Gewaltbereiten aber auch Leute dabei, die keine Landwirte sind. So zu tun, als ob die Gewaltbereiten aber nicht aus der Landwirtschaft kommen und sich nur unter die Bauern gemischt haben, ist falsch“, sagt Dangelmaier, der sich noch gewundert hat, dass viele Schlepper Nummern aus Heidenheim, Dillingen oder Reutlingen hatten.

Dangelmaier selbst wollte eigentlich in der Biberacher Stadthalle zusammen mit Parteifreunden an einem Stand über das Thema Gentechnik informieren. So kam der Ehinger Stadtrat auch als einer der wenigen schon relativ früh in die Halle, die dann abgeriegelt wurde. „Aus Sicherheitsgründen wurden anfangs eben nur Leute in die Halle gelassen, die dort eine Aufgabe hatten“, so Dangelmaier. Dass die Veranstaltung, bei der eigentlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hätten sprechen sollen, dann nach rund einer Stunde Beratung abgesagt wurde, war laut Dangelmaier „die einzig sinnvolle Entscheidung“.

Beängstigend ist auch, dass da viele Bauern dabei waren, die ich kenne und die beispielsweise mit ihren Biogasanlagen richtig gutes Geld verdienen. Da schimpfen und jammern Leute, denen es richtig gut geht. Hubert Dangelmaier

„Wie können wir das hinbekommen, dass diese Gewaltbereitschaft und dieser Hass wieder verschwinden?“, ist die Frage, die sich Dangelmaier nach seinen schlimmen Erlebnissen und verstörenden Gesprächen mit Bauern in Biberach stellt. „Das muss aufhören. Es macht mir große Sorgen, dass gerade keine konstruktiven Dialoge mehr stattfinden und mit Argumenten nichts mehr beurteilt werden kann“, so Dangelmaier.

Dass es vielen seiner Berufskollegen längst nicht mehr um „die Steuer für die grüne Nummer und den Agrardiesel geht“, ist Dangelmaier indes klar. „Beängstigend ist auch, dass da viele Bauern dabei waren, die ich kenne und die beispielsweise mit ihren Biogasanlagen richtig gutes Geld verdienen. Da schimpfen und jammern Leute, denen es richtig gut geht.“

Bilder schaden dem Anliegen der Landwirte

Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen, war wegen eines anderen Termins selbst nicht vor Ort beim Protest in Biberach. Deshalb könne er die Situation nur von weiter weg beurteilen. Er sagt aber: „In Biberach sind bestimmt einige Dinge aus dem Ruder gelaufen.“

Die Bilder, die jetzt überall zu sehen sind, würden dem Anliegen der Landwirte schaden. „Wir sind immer für einen friedlichen Protest eingestanden“, sagt er. Von gewalttätigen Aktionen distanziere sich der Verband entschieden. Dass vor der Stadthalle mitten in der Stadt Protestierende Stroh angezündet haben, verurteilt er stark: „Das sind französische Verhältnisse, die brauchen wir hier nicht.“

Lückenlose Aufarbeitung nötig

Auf den Videos, die nun kursieren, seien auch einige ihm bekannte Gesichter zu sehen, sagt er: „Auch bei denen, die Schläge abbekommen haben.“ Einige hätten ihm aber auch berichtet, dass sie eher zufällig zwischen die Fronten von gewaltbereiten Demonstrierenden und Polizei geraten seien, „die sind da einfach nicht mehr weggekommen“. Roggenkamp erhofft sich eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse in Biberach - von allen Seiten und aus verschiedenen Blickwinkeln, wie er sagt. Die Polizei habe die Situation unterschätzt und sei mit zu wenigen Einsatzkräften vor Ort gewesen. „Da waren zu viele Leute aufeinander“, sagt der Landwirt.

Dass rechte Gruppierungen die Proteste gekapert hätten, sieht er nicht gegeben, auch wenn es durchaus extremistische Gruppen gebe, die versuchen, die aktuelle Stimmung auszunutzen. Die Landwirte seien in der überwiegenden Mehrheit rational, sagt er - „es gibt wenige schwarze Schafe“.

Dass die Proteste in Biberach so aus dem Ufer gelaufen seien, habe großen Schaden in der Bevölkerung angerichtet, ist sich der Vorsitzende sicher. Die Landwirte könnten mit ihren Anliegen so an Rückhalt in der Gesellschaft einbüßen. Er appelliert jedoch an alle Seiten, sich kein vorschnelles Urteil zu erlauben. Jetzt gehe es darum, die Videos zu sichten und die Ereignisse aufzuarbeiten. Dass bei den Videos jedoch auch die Blickwinkel in Betracht gezogen werden müssten, sei wichtig, betont Roggenkamp. So gebe es zum Beispiel ein Video, in dem es so aussieht, als würde die Polizei ohne Grund Pfefferspray einsetzen. Auf einem anderen Video sieht man jedoch vorangegangene Provokationen von Demonstrierenden.