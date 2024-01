Der Alb-Donau-Kreis wird immer mehr zu einer der beliebtesten Urlaubsregionen im Land Baden-Württemberg. Das freut vor allem Landrat Heiner Scheffold, der am Mittwoch im Landratsamt Ulm sogar Rekordzahlen in Sachen Tourismus vermelden konnte. Dabei rückt immer mehr die Schwäbische Alb in den Fokus der Gäste.

Landrat Heiner Scheffold ist ein Mann der wohl überlegten Worte. Doch ab und an „haut“ auch der Landrat einen raus - so geschehen am Mittwoch bei der Pressekonferenz zu den Tourismuszahlen. „Alb-Donau-Kreis statt Malle“, sagte Scheffold und drückte damit seine Freude über die mehr als positiven Zahlen aus, die er sowie Wolfgang Koller, Fachdienstleiter Ländlicher Raum, Kreisentwicklung im Landratsamt und Roswitha Guggemos, zuständig für Tourismus, verkünden konnten.

Noch nie hatten wir so viele Gäste in unserem Landkreis. Landrat Heiner Scheffold

Gerade im Vorfeld der Tourismusmesse CMT in Stuttgart, die am 13. Januar beginnt, sind solche Kennzahlen für den Kreis enorm wichtig - schließlich wird sich die Region zum mittlerweile 27. Mal in Stuttgart bei der größten Tourismus-Besuchermesse zeigen. Wieder unter der Dachmarke „Schwäbische Alb“ ist der Stand in Halle sechs. Außerdem ist der Landkreis am Stand des „Albtäler“-Radwegs in Halle 9 auf der CMT-Tochtermesse Fahrradreisen vertreten.

Hochattraktive Region

„Der Alb-Donau-Kreis ist eine hochattraktive Region: Wir leben und arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das belegen die Statistiken des vergangenen Jahres ganz deutlich. Noch nie hatten wir so viele Gäste in unserem Landkreis. 2023 übertrifft alle bisher dagewesenen Übernachtungsrekorde mit über 16 Prozent Steigerung gegenüber dem Vor-Corona-Niveau. Auch im landesweiten Vergleich sind wir damit in der Spitzengruppe und konnten die Zahl unserer Besucherinnen und Besucher stärker steigern als die meisten anderen Stadt- und Landkreise. Unsere intensive Tourismusarbeit über viele Jahre, auch während der Corona-Pandemie, und die Investitionen in die Eiszeitkunst, zahlen sich für die Region aus“, sagte Landrat Heiner Scheffold.

Und die nackten Zahlen sprechen für sich. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2023 werden etwa rund 580.000 Übernachtungen im Alb-Donau-Kreis erwartet - 2022 lag diese Zahl bei 542.369 Übernachtungen. Schon im Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 wurden 525.692 Übernachtungen registriert - ein starkes Plus von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und eine deutliche Steigerung von 16,5 Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit (Januar bis Oktober 2019).

Immense Wertschöpfung

Die Zahlen hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis auf Grundlage der Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ermittelt. Die offizielle Statistik des Statistischen Landesamtes zählt aber grundsätzlich nur Übernachtungen in Betrieben ab zehn Betten - diese machen im Alb-Donau-Kreis nur rund 100 von insgesamt rund 200 Übernachtungsbetrieben aus. Damit fehlen in der offiziellen Statistik schätzungsweise rund 25 Prozent der tatsächlichen Übernachtungen im Landkreis. Hinter den Zahlen, so der Landrat, stecke auch eine immense Wertschöpfung, die durch den Tourismus in die Region gespült wird.

Der Bruttoumsatz des Tourismus im Alb-Donau-Kreis wird 2023 schätzungsweise rund 245 Millionen Euro betragen. Landrat Heiner Scheffold

„Die Wertschöpfung, die Übernachtungs- und Tagesgäste generieren, ist beträchtlich. Die finalen Abrechnungen liegen noch nicht vor, aber der Bruttoumsatz des Tourismus im Alb-Donau-Kreis wird 2023 schätzungsweise rund 245 Millionen Euro betragen. Diese hohe Summe macht deutlich, dass Freizeit- und Kulturangebote sowie Übernachtungsbetriebe bei uns im Landkreis wichtige, aber manchmal noch unterschätzte Wirtschaftsfaktoren sind. Der Tourismus bedeutet eine enorme Stärkung für den ländlichen Raum und sichert zahlreiche Arbeitsplätze. Darüber hinaus schafft er über Rad- und Wanderwege sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen auch einen Mehrwert für die lokale Bevölkerung und stärkt die Standortattraktivität des Landkreises“, so Landrat Scheffold.

Viel Arbeit

Dass hier viel Arbeit investiert wird, machte Scheffold deutlich. Gerade der Job von Koller und Guggemos sei hier enorm wichtig. Gutes Marketing sei die Grundlage dafür, die Angebote noch bekannter zu machen und weiterhin vom starken Trend zu Inlandsreisen zu profitieren.

Die Höhle Hohle Fels in Schelklingen zieht Besucher aus der ganzen Region an. Was sie so besonders macht? Unsere Reporterin hat sich die Höhle mal genauer angeschaut. Die Höhle Hohle Fels in Schelklingen zieht Besucher aus der ganzen Region an. Was sie so besonders macht? Unsere Reporterin hat sich die Höhle mal genauer angeschaut.

Das Tourismusbüro im Landratsamt wirbt beispielsweise über Broschüren - die neuerdings über QR-Codes mit Videos ergänzt werden und stark gefragt sind -, Werbekampagnen oder in den Sozialen Medien für den Landkreis. Besonders im Fokus steht dabei das UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ als Alleinstellungsmerkmal der Region.

Druckfrisch zur CMT gibt es die Neuauflage der Broschüre „Erlebnisangebote 2024“: 42 neue Angebote für Urlaub, Freizeit und Ausflüge im Alb-Donau-Kreis. 37 Anbieter bieten individuelle Ausflüge, Kurzurlaube, Gruppenführungen oder Freizeitangebote in vier Themenkategorien (Aktiv unterwegs, Welterbe&Naturerbe, Natur-&Sinneserfahrungen, Genuss&Kultur) zu attraktiven Konditionen an.

Die Angebote sind sehr vielseitig und es ist für alle Interessens- und Altersgruppen sowie für Einheimische und Gäste etwas dabei. Viele Angebote sind für Familien und Gruppen geeignet, einige auch für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer.

Die Alb im Fokus

Eine wichtige Region innerhalb des Alb-Donau-Kreises ist die Schwäbische Alb, die immer mehr in den Fokus der Touristen rückt. „Die Bekanntheit und Beliebtheit der Schwäbischen Alb als Urlaubsregion nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Sie wird als authentisch, gastfreundlich, attraktiv und abwechslungsreich wahrgenommen und mausert sich gerade vom Geheimtipp zu einem der Top-Reiseziele in Baden-Württemberg. Diese Strahlkraft konnte sie nur entwickeln, weil alle Akteure der Region über Gemeinde-, Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg ohne Konkurrenzdenken an einem Strang ziehen. Wir sind uns bewusst, dass wir nur in der Zusammenarbeit Synergieeffekten schaffen können, die allen zugutekommen“, so Scheffold.

Die Zahl der Firmenübernachtungen ist deutlich zurückgegangen. Die gestiegenen Zahlen haben wir also Touristen zu verdanken. Landrat Heiner Scheffold

Er erklärte, dass die Alb mindestens auf gleicher Ebene mit der Bodenseeregion und dem Allgäu betrachtet werden könne. „Ob sie den Schwarzwald als Ferienregion Nummer eins in Baden-Württemberg ablöst, weiß ich nicht. Auch nicht als geborener Schwarzwälder“, so Scheffold mit einem Augenzwinkern.

Beim Blick auf die Übernachtungszahlen werde aber auch deutlich, dass diese immer touristischer werden. „Die Zahl der Firmenübernachtungen ist deutlich zurückgegangen. Die gestiegenen Zahlen haben wir also Touristen zu verdanken“, betonte Scheffold, der auch auf die Alb-Card verweist, bei der rund 170 Sehenswürdigkeiten und 150 Betriebe mitmachen.

4000 Gästeanfragen

Roswitha Guggemos berichtete, dass pro Jahr rund 4000 Gästeanfragen das Landratsamt erreiche und vor allem die Nachfrage nach den Broschüren „ungebrochen hoch“ sei. „Wir spüren auch, dass Camping und Caravaning immer noch einen wahren Boom erfährt“, so die Tourismusexpertin des Landkreises, die auf der CMT die Vorzüge unserer Heimat bewerben wird. Wichtig sind laut Guggemos vor allem die ständigen Rezertifizierungen der Rad- und Wanderwege, jüngst wurde beispielsweise der Donauradwanderweg als „Mutter aller Landesradfernwege“ wieder mit vier Sternen ausgezeichnet.

Wir freuen uns über die hohe Investitionsbereitschaft unserer Gastgeber. Rabea Christ

„Wir müssen und wollen unsere Rad- und Wanderwege ständig pflegen. Wir investieren hier viel“, sagte Guggemos. Für die Stadt Ehingen ist Tourismus laut Rabea Christ vom Stadtmarketing eine klassische Querschnittsangelegenheit. „Das alles funktioniert nur im Zusammenspiel“, betonte Christ. So haben von Januar bis September 75.000 Übernachtungen (in Betrieben mit mehr als zehn Betten) in Ehingen stattgefunden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug dabei zwei Tage. Am Wohnmobilstellplatz waren es rund 10.000 Übernachtungen für das Jahr 2023.

„Wir freuen uns über die hohe Investitionsbereitschaft unserer Gastgeber“, sagte Christ und nannte das Bierkulturhotel Schwanen mit dem Bier-Wellnessbereich, die Rose Berg mit einem neuen Pool oder Paulas Alb/Hotel Adler, wo aktuell 30 Hotelzimmer renoviert werden, als Beispiele. Auf der CMT wird Ehingen hauptsächlich die Bierkulturstadt und den Besinnungsweg auf der Alb bewerben.

Kanuplatz in Munderkingen

Munderkingens Bürgermeister Thomas Schelkle möchte ebenfalls den Tourismus in der Donaustadt stärken und ausbauen. So sind beim Feuerwehrgerätehaus sieben bis zehn neue Wohnmobilstellplätze entstanden (je nach Größe), zudem soll ein Bootsplatz für Kanuten an der Wörth-Insel mit Abschließmöglichkeiten entstehen.

Die Wander- und Radwege haben aber eine hohe Qualität, da hilft uns auch der E-Bike-Boom. Uli Rößler

„Wir wollen in diesem Jahr aktiv in den Tourismus investieren, haben nun auch Stefan Ott fest für den Tourismus angestellt. Auf der CMT bewerben wir die Donauschleife und die Angebote der VG Munderkingen bis hin zur Donau-Bussen-Schleife“, so Schelkle. In Kooperation mit der Bierkulturstadt Ehingen soll Munderkingen zudem als Hopfenstadt beworben werden.

Für Laichingen betonte der stellvertretende Bürgermeister Uli Rößler, dass der Wintersport auf der Hochalb immer weniger werde. „Die Wander- und Radwege haben aber eine hohe Qualität, da hilft uns auch der E-Bike-Boom.“ Hartmut Walz, Bürgermeister in Westerheim, spürt ebenfalls, dass die Region immer attraktiver für Touristen wird. Waren es auf dem dortigen Campingplatz im Jahr 2014 noch 9998 Übernachtungen, sind es aktuell 21.293 gewesen. Neu im Angebot des Adventure Golf ist nun auch der Trend Padel-Tennis.