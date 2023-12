Heiner Scheffold wird im kommenden Jahr nochmals zur Wahl des Landrats im Alb-Donau-Kreis antreten. Das hat der Landrat in der Sitzung des Kreistages am Montagnachmittag in der Ehinger Lindenhalle deutlich gemacht.

Scheffold macht sich die Entscheidung nicht einfach

Diese Entscheidung sei für ihn nicht selbstverständlich gewesen, sagte Scheffold. Schließlich sei er mittlerweile mehr als 40 Jahre im öffentlichen Dienst tätig - meist in Führungspositionen. Doch habe er „ungebrochen die Freude, die Energie, die Leidenschaft und den Gestaltungswillen, den Alb-Donau-Kreis kraftvoll in eine gute Zukunft zu führen“. Dazu gehöre, den Landkreis nachhaltig und generationengerecht weiterzuentwickeln.

„Eine starke Wirtschaft, Klimaneutralität und Energieautarkie, ein hoher Digitalisierungs- und Bildungsgrad sowie der Erhalt einer flächendeckenden medizinischen Versorgungs- und Pflegeinfrastruktur sind die Ziele, die ich gemeinsam mit Ihnen, dem Kreistag, erreichen möchte“, sagte Scheffold weiter. Wichtiger Grundstein hierfür seien die Gewinnung von Fachkräften und ein solide finanzierter Kreishaushalt.

Er leitete das Grundsatzreferat Ländlicher Raum

Heiner Scheffold ist 1962 in Alpirsbach im Schwarzwald geboren und aufgewachsen. Er wohnt in Ehingen, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Familie trage eine erneute Kandidatur uneingeschränkt mit, erklärte er im Kreistag. Nach der Verwaltungsstrukturreform war er ab 2005 bis Mitte 2006 Leiter des Fachdienstes Forst, Naturschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis.

Im Mai 2006 kehrte Scheffold in das Ministerium Ländlicher Raum nach Stuttgart zurück, nachdem ihm dort die Leitung des Grundsatzreferates Ländlicher Raum übertragen worden war. Dort beschäftigte er sich insbesondere mit Infrastrukturfragen des Ländlichen Raums. Ihm oblag zudem die Geschäftsführung des Kabinettsausschusses Ländlicher Raum, einem Ausschuss der Landesregierung.

Bei der Wahl 2016 bekam er 57 von 58 Stimmen

Ab Juli 2009 übernahm Scheffold die Geschäftsführung des kaufmännisch geführten Landesbetriebs ForstBW in diesem Ministerium sowie kurze Zeit später zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters Abteilung 5 Waldwirtschaft, Landesbetrieb ForstBW.

Im Februar 2013 wechselte Heiner Scheffold als Erster Landesbeamter und Stellvertreter des Landrats Heinz Seiffert zurück in den Alb-Donau-Kreis. Am 11. Juli 2016 wählte der Kreistag des Alb-Donau-Kreises Heiner Scheffold dann mit 57 von 58 abgegebenen Stimmen zum Landrat des Alb-Donau-Kreises. Der Amtsantritt erfolgte zum 1. Oktober 2016.

Die Wahl zum Landrat ist für den 24. Juli 2024 geplant - einen Tag nach der konstituierenden Sitzung des Kreistags. Der Landrat wird in Baden-Württemberg durch die Mitglieder des Kreistags gewählt.