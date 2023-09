Ehingen

Ladendieb beißt zu

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei fahndet nach einem bissigen Ladendieb. (Foto: dpa )

Eine Ladendetektivin hat am Montag in Ehingen einen Ladendieb gegen 11 Uhr in einem Geschäft in der Pfisterstraße entdeckt. Der steckte einen Rasierer nebst Zubehör in seine Tasche und verließ das Geschäft.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 10:20 Von: sz