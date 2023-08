Kursangebot Gehörbildung/Musiktheorie in der Musikschule der Stadt Ehingen

Zur Vorbereitung auf die D1–Prüfung im November der Bläserjugend des Blasmusik–Kreisverbands Ulm/Alb–Donau bietet die Musikschule der Stadt Ehingen einen Kurs an. Der Kurs Gehörbildung/Musiktheorie beginnt am Montag, 18. September, 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, in der Musikschule, Franziskanerkloster, und wird von Corinna Henger, Lehrkraft der Musikschule der Stadt Ehingen, geleitet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Kurs findet einmal wöchentlich statt und besteht aus sechs Unterrichtseinheiten mit jeweils 60 Minuten und einer Unterrichtseinheit mit 90 Minuten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen zum Unterricht das Handbuch „Mannheimer Bläserschule Musiktheorie D1“, Notenpapier und Schreibsachen.

Das Kursentgelt beträgt 45 Euro pro Teilnehmenden. Für Schülerinnen und Schüler der Musikschule, die bereits ein Hauptfach an der Musikschule belegt haben, ist der Kurs kostenfrei. Eine Teilnahme von Schülerinnen und Schülern, die keine D–Prüfung ablegen beziehungsweise kein Blasinstrument spielen, ist ebenfalls möglich. Im Kurs werden unter anderem Grundlagen zur Musiktheorie und Gehörbildung vermittelt.

Die Anmeldungen sollten bis 11. September schriftlich mit dem Anmeldeformular der Musikschule erfolgen. Formulare erhalten Sie bei der Musikschule oder auf der Homepage unter www.musikschule–ehingen.de. Bei Fragen wenden sich Interessierte an die Musikschule der Stadt Ehingen, Telefon 07391/503—521 oder Mail [email protected].