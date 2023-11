Kunstfreunde Ehingen lassen es wieder glitzern und glimmern

Nachdem es im vergangenen Jahr bei der offenen Ausstellung der Kunstfreunde Ehingen in der Städtischen Galerie erfolgreich glimmerte und glitzerte, heißt das Motto ab Freitag, 15. Dezember, „Elemente“. Zur Teilnahme an dieser Ausstellung sind alle Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Gruppen und und Erwachsene, die kreativ tätig sind, herzlich eingeladen, heißt es ind er Pressemitteilung der Kunstfreunde. Eine Jurierung findet nicht statt, jedoch müssen sich die eingereichten Arbeiten auf das vorgegebene Thema beziehen. Die Abgabetermine für die Arbeiten in der Städtischen Galerie sind: Dienstag, 5. Dezember, 17 bis 19 Uhr und Mittwoch., 6. Dezember, 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie nach Rücksprache. Die offene Ausstellung „Elemente“ ist zu sehen vom 15. Dezember bis zum 18. Februar 2024. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Mehr Infos unter galerie.ehingen.de