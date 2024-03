Kunst trifft auf Genuss

Das Passarelli gehört zu den Lieblingsgaststätten des Ehinger Künstlers Uli Schmid. In dem Ristorante mit Café und Bar ist der beliebte italienische Akzent zu hören und eine entsprechende Speisekarte zu finden. Mit einer gemalten südländischen Ortsansicht nahm Schmid dann auch den Gastwirt für sich ein. Die Idee zur Ausstellung „Kunst & Genuss“ entstand. Bis Mitte April sind nun in der Gaststätte in den Volksbankhöfen am Marktplatz knapp zehn Gemälde und 30 Skulpturen ausgestellt.

Eine große Traube Menschen sammelte sich am Donnerstagabend zuerst vor der Tür zum Sektempfang mit einer kurzen Begrüßung durch Inhaber Marco Passarelli. Feuerchen hinter Glas wärmten die Anwesenden. Laut Marco Passarelli hatten 100 Personen ihre Teilnahme vorangemeldet. Die Vernissage war nämlich mit dem Genuss von Köstlichkeiten von einem italienischen Buffet verbunden. Mit der Ansprache von Künstler Schmid verlagerte sich das Geschehen ins Innere.

Zu den Skulpturen gehört die Arbeit „Beziehung“. Der schwarze Stein zeigt sich mit eingelassenen goldenen Streifen. „Ein schwierig zu bearbeitender Stein“, sagt Schmid, weil dieser aufgrund der Einschlüsse beim Bearbeiten bröckeln könnte. Diese beeindruckende Arbeit war Mitte der 1990er-Jahre der Erstling Schmids, den er in Italien schuf und seiner Frau schenkte, weshalb diese Arbeit auch unverkäuflich ist. Die jüngste Skulptur steht am Fenster zur Schulgasse hin und nennt sich „Gauinger Stele“ und ist aus dortigem Gauinger Travertinstein gearbeitet. Schmid zeigt in der Ausstellung hauptsächlich Marmorskulpturen, ganz unterschiedlicher Herkunftsorte des Steins und in der Farbgebung.

Bei der Bar hängt ein abstraktes, farbenfrohes Gemäldetrio aus verschiedenen Jahrzehnten. Eigens für die Ausstellung schuf Uli Schmid, der in Schelklingen aufgewachsen ist und seit Jahrzehnten in der Großen Kreisstadt lebt, zwei bestens passende Zusatzwerke. Ebenfalls unverkäuflich ist eines der Gemälde, nämlich „Formen III“.

Etwa ein Dutzend Ristorante-Mitarbeiter und Helfer waren an diesem Abend im Einsatz. Unterstützung bekam Marco Passarelli von seinen Brüdern. Enzo betreibt ansonsten das „Bella Casa“ in Bad Waldsee. Guiseppe gehört in Warthausen das Hotel, Ristorante, Café „Passarelli“. Giuseppe beherrscht das Schnitzen von Früchten und zeigte diese Kunst zusammen mit Galina Faletra aus Pforzheim, die Urkunden über ihr Können mitgebracht hatte und aus roter Beete wunderschöne Rosenblüten formte. Sie nutzte ein Thaimesserchen mit stabiler Miniklinge, schließlich stamme diese Kunst aus Thailand. Giuseppe Passarelli verzierte mit einem Messer mit etwas beweglicherer Klinge die Schale einer kleinen Wassermelone. Dazu gab es Kaffeehausmusik. Für diese angenehme musikalische Untermalung sorgte Pianist Steffen Dietze aus Biberach.