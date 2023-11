Nach der Schule erst mal „etwas anderes machen“ ‐ vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten oder auch einen Bundesfreiwilligendienst beim Verein. Junge Menschen, die diesen Wunsch haben, müssen sich für das kommende Jahr auf Änderungen gefasst machen.

Grund sind Kürzungen im Haushalt der Bundesregierung. Für das kommende Jahr sollen die Mittel um etwa ein Viertel gekürzt werden ‐ von bisher 326 Millionen auf 248 Millionen ‐ für 2025 sind weitere Kürzungen geplant.

Auswirkungen der Kürzungen noch unklar

Sarah Bilic hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) entschieden. Seit Anfang September arbeitet die 18-Jährige in der katholischen Kindertagesstätte St. Franziskus in Ehingen. „Ich wollte den sozialen Bereich testen“, erklärt Bilic ihre Entscheidung, nach der Schule für ein Jahr einen sozialen Dienst zu leisten. Sie ist fast den ganzen Tag mit kleinen Kindern zusammen und spielt oder bastelt mit ihnen.

Die Kindertagesstätte St. Franziskus ist eine von insgesamt 32 Kitas des Katholischen Verwaltungszentrums Ehingen. Die Gehälter der Freiwilligendienste werden hier über Dienstleister wie den Internationalen Bund oder FSJ-Dienste der Diözese als feste Monatspauschalen ausgezahlt. Wie Peter Hech, Leiter des Katholischen Verwaltungszentrums Ehingen, mitteilt, ist aktuell noch nicht klar, inwieweit sich die Kürzungen im Haushalt auf die Pauschalen auswirken. Eine entsprechende Rückmeldung von den Dienstleistern stehe noch aus, so Hecht.

Personal im sozialen Bereich schwer zu finden

Insgesamt möchte er aber versuchen, trotz der möglichen Kürzungen weder weniger FSJ-Stellen anzubieten, noch den jungen Menschen weniger Gehalt zu zahlen. Die Freiwilligen würden eine Arbeit leisten, die weitaus wertvoller sei als ihre Bezahlung, erklärt Hecht. Ähnlich sieht es Sarah Bilic. „Die Bezahlung kann das, was ich als Freiwillige leiste, natürlich nicht auffangen. Ich sehe das FSJ mehr als Erfahrung für mich selbst“, sagt die 18-Jährige.

Es ist ja jetzt schon so, dass die jungen Erwachsenen von ihren Eltern finanziell unterstützt werden müssen, wenn sie so etwas machen. Gerhard Scheuing

Für sie sei es sowohl eine „Auszeit nach der Schule“ als auch eine „berufliche Orientierung“, denn: „Ich wusste wirklich nicht, ob die Arbeit mit Kindern etwas für mich ist.“ Sollte sie sich später für einen Beruf im sozialen Bereich entscheiden, hätte das FSJ ein weiteres seiner Ziele erreicht ‐ nämlich neues Personal für den Erzieherberuf zu gewinnen. Wie Peter Hecht erklärt, sei das gerade in Zeiten von Personalnot eine gute Möglichkeit.

So wird es immer schwerer, FSJler zu finden

Doch selbstverständlich ist es längst nicht, junge motivierte Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr zu gewinnen. Beim Sportclub Berg ist die Freiwilligenstelle beispielsweise momentan nicht besetzt ‐ bis zum Start im September habe man niemanden finden können, berichtet Tischtennis-Jugendleiter Gerhard Scheuing. Zuletzt werde es immer schwieriger, jemanden zu finden, der einen Freiwilligendienst machen wolle.

Dass die jungen Menschen für den freiwilligen Dienst künftig möglicherweise noch weniger Geld bekommen als ohnehin schon, sieht Scheuing kritisch ‐ hierdurch werde es noch schwerer, motivierte Freiwillige zu finden. „Es ist ja jetzt schon so, dass die jungen Erwachsenen von ihren Eltern finanziell unterstützt werden müssen, wenn sie so etwas machen“, sagt der Jugendleiter.

Freiwillige bereichern das Angebot

Laut Scheuing, ist zudem denkbar, dass der Sportclub Berg künftig tiefer in die Tasche wird greifen müssen, um die fehlenden Bundeszuschüsse auszugleichen und dennoch die Bezahlung der jungen Menschen aufrechtzuerhalten. „Irgendwann müssen wir uns dann natürlich fragen, wie weit wir gehen und ob wir uns das leisten wollen“, sagt Scheuing, denn: „Der Zusatzaufwand ist ja ohnehin schon gegeben.“

Doch alles in allem, so der Jugendleiter, freue sich der Sportclub Berg immer, wenn die Freiwilligenstelle besetzt sei und wolle dies auch gerne aufrechterhalten. „Das bringt uns als Sportverein sehr viel. Unser Angebot wird einfach breiter“, erklärt er. So fallen in den Aufgabenbereich des Freiwilligen beim SC Berg Trainingseinheiten im Tischtennis, die Leitung von Schul-AGs, Öffentlichkeitsarbeit und auch Aufgaben rund um Social Media und die Homepage des Vereins.

St. Elisabeth-Stiftung mit deutlicher Kritik

Harte Kritik am Vorstoß der Bundesregierung kommt von Seiten der St. Elisabeth-Stiftung, die in Ehingen ein Seniorenwohnheim sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung betreibt. Vorstandssprecherin Andrea Thiele appelliert an die Abgeordneten der Region, die Einsparungen doch noch zu stoppen. Das parlamentarische Verfahren für die Haushaltsberatungen läuft noch bis zum 1. Dezember 2023.

Die Kürzungen am Freiwilligenetat gefährden dieses und vergleichbare Projekte. Andrea Thiele

Thiele bezeichnet die Kürzungen in einer Mitteilung als „Schlag ins Gesicht für die Freiwilligen und Träger der Freiwilligendienste“. Beim FSJ gehe es um Bildung, Empathie, Respekt, Menschlichkeit und Toleranz. Konkret gefährdet sieht die Vorstandssprecherin ein Projekt, welches jungen Menschen aus Indonesien die Möglichkeit eines FSJs in Deutschland bietet. Aktuell registriere die Stiftung fast 40 Bewerbungen für dieses Projekt - die Interessenten hätten teilweise bereits ihren Deutsch-Sprachtest bestanden.

Sind FSJ-Projekte gefährdet?

„Die Kürzungen am Freiwilligenetat gefährden dieses und vergleichbare Projekte“, sagt Thiele. Die Entwicklung mache ihr große Sorgen - insbesondere, weil die Freiwilligen der Stiftung häufig die Auszubildenden von morgen seien. „Und selbst wenn sie sich nicht nach dem FSJ für eine Ausbildung im sozialen Bereich entscheiden, nehmen sie trotzdem ein Maß an sozialer und gesellschaftlicher Kompetenz mit“, sagt Thiele.

Wie sich Sarah Bilic entscheiden wird, steht für sie im Moment noch nicht fest. Aktuell bereite ihr die Arbeit allerdings große Freude, teilt sie mit. Und bereits nach wenigen Monaten hat sie festgestellt, wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen für die sozialen Einrichtungen ist. „Auch wenn ich noch nicht studiert und keine Ausbildung absolviert habe, werde ich hier gebraucht und kann eine große Hilfe sein“, sagt Bilic.