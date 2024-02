Kügele-Statue ist Thema beim Zunftmeisterempfang

Fröhlich war die Stimmung bereits vor dem Umzug beim Zunftmeisterempfang in der Ehinger Linde. Zunftmeister Volker Raiber von der Narrenzunft Spritzenmuck begrüßte alle Gäste mit ihrem je eigenen Narrenruf. Und natürlich begrüßte er auch Landrat Heiner Scheffold, Oberbürgermeister Alexander Baumann, Bürgermeister Tobias Huber und den Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, die allesamt gekommen waren.

Eigentlich habe man in diesem Jahr gesagt, es soll keine Geschenke geben, dafür waren alle aufgerufen, für das Hospiz in Kirchbierlingen zu spenden. Die Spendenbereitschaft war in der Tat groß, doch an das „Geschenkeverbot“ wollten sich trotzdem nicht alle halten.

So überreichte Ralf Lindner, Zunftmeister der Trommgesellenzunft in Munderkingen, der stellvertretenden Ehinger Zunftmeisterin Elke Johannsen ein Schild. Es hat die Form einer Hand, die den Finger hebt. Darauf geschrieben steht: „Wo isch mei Volker?“. Hintergrund sei ihre Beschwerde, dass sie ständig nicht wisse, wo der Zunftmeister schon wieder ist. Doch das war nicht das einzige Geschenk aus Munderkingen. Zwar sei es komisch, wenn die reiche Zunft die arme Zunft nach Geld fragt, erklärte Lindner. Dennoch spende man gerne für die geplante Statue einer Kügelesfigur, man habe „das letzte Geld mitgebracht“ - Lindner überreichte einen Geldsäckel.

Joe Betz von der Narrenzunft Kirchen zeigte sich überrascht, dass die Kügele-Statue aus Altmetall sein soll und nicht aus Gold. Dann müssten ja 20 Euro als Spende reichen, sagte er und freute sich schon „auf viel närrischen Frohsinn in Ehingen“. Auch die Narrenzunft Obermarchtal hatte neben Spenden fürs Hospiz und die Kügele-Statue ein Geschenk mitgebracht: ein Vesper von der Metzgerei Buck. Man habe über Jahrzehnte herzliche Freunde in Ehingen gewonnen. „Mir sind noch relativ fit, machen deshalb gern heute mit“, erklärte Artur Kopka von der Narrenzunft „Henkerhaus“ Baienfurt. Doch bevor es auf die Straße ging, stärkte man sich gemeinsam für das, was am Fasnetsdienstag noch kommen sollte. Die Mate-Kapelle sorgte für Stimmung.