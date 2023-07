In Ehingen ist es nachts zu dunkel — darüber haben sich mehrere Menschen in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschwert. Die Stadtverwaltung will sich nun der Sache annehmen, hat aber auch ihrerseits gute Gründe, die Straßenbeleuchtung zu später Stunde auszuschalten.

Mehrere Beschwerden

„Kuahranzanachd“ ist ein Wort, das Ehingens Stadtbaumeister Andreas Erwerle in den vergangenen Monaten zwar zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat, dafür dann aber durchaus öfters. Dieser wunderschöne schwäbische Begriff beschreibt laut einigen Bürgerinnen und Bürger die Situation, wenn die Dunkelheit über die große Kreisstadt hereinbricht.

Das sieht auch Bürger Wolfgang Hänle so, der die Bürgerfragestunde am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats genutzt hat, um die Problematik aus Bürgersicht zu schildern. „Gibt es überhaupt ein Konzept in Sachen Straßenbeleuchtung? In manchen Straßen brennt Licht, in manchen nicht“, sagte Hänle, der am Stadion in Ehingen wohnt.

Die Ursache, warum wir das gemacht haben, war die Energieknappheit im letzten Winter. OB Alexander Baumann

Dort werde die Straßenbeleuchtung um 23 Uhr abgeschaltet, ab 4 Uhr brennen dann die Lichter wieder. „Im Sommer macht das doch nicht viel Sinn, bereits um 23 Uhr das Licht auszuschalten“, betonte Hänle, der auch fragte, ob es nicht möglich sei, wenigsten jede zweite Lampe brennen zu lassen oder das Licht gar dimmen zu können.

Exorbitante Kosten

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann schilderte dann die Sicht der Stadt. „Die Ursache, warum wir das gemacht haben, war die Energieknappheit im letzten Winter. Hinzu kamen dann die exorbitant gestiegenen Kosten. Und diese Situation haben wir unverändert. Die Kosten sind weiterhin so wie vor einem Jahr“, erklärte das Ehinger Stadtoberhaupt.

Stadtbaumeister Andreas Erwerle machte indes deutlich, dass die Stadt sehr wohl ein Konzept für die Straßenbeleuchtung habe. „Die Hauptverkehrsstraßen bleiben beleuchtet. Die meisten anderen Straßen werden um 0 Uhr abgeschaltet und um 5 Uhr gehen die Lichter wieder an“, so Erwerle.

Es könne dabei aber auch sein, dass manche Lampen, die über eine Helligkeitssteuerung funktionieren, am Morgen erst gar nicht angehen, weil es bereits zu hell ist.

Es geht um das Energiesparen

Technisch gesehen brenne laut Erwerle auch in sogenannten untergeordneten Straßen auch länger das Licht, weil die Stromversorgung dieser Nebenstraßen am Strom der übergeordneten Straßen hänge.

„Und ja, wir haben in den vergangenen Wochen einzelne Beschwerden bekommen, viele von Zeitungsausträgern. Eine Protestwelle gab es aber nicht. Denn jeder weiß doch, um was es geht. Es geht um das Energiesparen. Wir im Rathaus haben beispielsweise bis heute kein warmes Wasser in den Waschbecken der Toiletten“, merkte Erwerle an, der dann erklärte, wie sich der Strompreis für die Stadt entwickelt hat.

Bis zum 31. Dezember 2022 habe die Stadt 4,6 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, jetzt müsse die Verwaltung 38,5 Cent pro Kilowattstunde berappen.

Für Wolfgang Hänle geht es aber in erster Linie um das Thema Sicherheit — und nicht ums Geld. „Viele Frauen sagen bereits, dass sie aufgrund der Dunkelheit nachts in Ehingen nicht mehr heimlaufen wollen. Auch mir als Mann wird es da mulmig. Ich verstehe aber auch den Spagat, den die Verwaltung hier schaffen muss“, so Hänle.

Kino–Chef beschwert sich

Erst vor wenigen Tagen hat auch das Ehinger Kino Central Center seine Besucher über die sozialen Netzwerke „gewarnt“. Kino–Betreiber und Gastronom Max Kienzle findet hier auch deutliche Worte: „Die Leute kommen aus dem Kino und es ist stockdunkel. Ich bin dann mit ein paar älteren Damen vom Kino über die Schillerstraße durch das Gässle zum Lindenplatz gelaufen. Das geht gar nicht“, so Kienzle.

Viele Bierkulturwanderer trinken noch ein Bier in der Villa Max und müssen dann durchs Dunkle in ihre Hotels in die Stadt laufen. Max Kienzle

Eine Zeitlang sei das Licht um 23 Uhr, dann um 22 Uhr und jetzt um 0 Uhr ausgegangen. „0 Uhr reicht einfach nicht in der Stadt. Viele Bierkulturwanderer trinken noch ein Bier in der Villa Max und müssen dann durchs Dunkle in ihre Hotels in die Stadt laufen. Überall dort, wo Gastronomie und Tourismus ist, muss das Licht die ganze Nacht brennen. Das ist beispielsweise auch im Ulmer Fischerviertel so“, sagt Kienzle, der sich darüber bereits mehrfach bei der Stadt „beschwert“ hat.

Alte Schaltschränke sind ein Grund

Die Straßenbeleuchtung zu dimmen, sei laut Erwerle auch nicht ganz so einfach. „Die Schaltschränke sind meist ein älteres Baujahr. Zwar haben wir moderne und dimmbare LED–Leuchtköpfe, aber wir müssten wohl einen fünfstelligen Betrag ausgeben. Vielleicht haben wir aber bald ja wieder niedrigere Strompreise“, so Erwerle.

Bürger Ulrich Schick, der am Wenzelstein wohnt, habe sich nachts die Mühe gemacht, um ein paar Straßen abzufahren. „Am Büchele, Reiherweg und in der Adlerstraße brennt kein Licht, dafür aber im Landgarbweg, der eine Sackgasse ist“, sagte Schick, der das so nicht verstehen kann.

Ich bin noch nie auf ein Thema so oft angesprochen worden. Katrin Brotbeck

CDU–Stadträtin Katrin Brotbeck, die sich der Licht–Problematik ebenfalls bewusst ist, machte deutlich: „Ich glaube, ich habe in den vergangenen Wochen über nichts mehr gesprochen und gehört als über das Thema Beleuchtung in Ehingen. Ich bin noch nie auf ein Thema so oft angesprochen worden. Daher müssen wir über dieses Thema nochmals sprechen“, sagte Brotbeck.

Ehingens OB Alexander Baumann ist sich sowohl der Thematik als natürlich auch der damit verbundenen Problematik bewusst. „Wir nehmen das alles auf, schauen uns die Bereiche an und können das natürlich nochmals in das Gremium bringen. Ich warne allerdings vor einer Diskussion, vor welcher Haustüre nun das Licht brennen soll und wo eben nicht.“