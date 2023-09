Kreativwerkstatt für Kinder findet wieder statt

Auch in diesem Schuljahr finden wieder die kostenlosen Mitmachangebote im Bürgerhaus Oberschaffnei statt. Start ist jeweils in der ersten Oktoberwoche.

Die Akrobaten am Boden und in der Luft wirbeln jeden Montag von 16.30 bis 18.30 Uhr bei der Zirkuswerkstatt für Kinder im Grundschulalter durch den Saal des Bürgerhauses Oberschaffnei. Zirkuspädagogin Marina Colovos leitet dieses Angebot.

Mit Pinsel und Farbe und allerhand anderen Materialien experimentieren Kinder im Grundschulalter bei der Mal– und Kreativwerkstatt, künftig unter der Leitung von Gestaltpädagogin und Sozialarbeiterin Ann–Christin Schubert jeden Mittwoch von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Mal– und Kreativwerkstatt für ältere Kinder und Jugendliche ab Klasse fünf findet immer mittwochs von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. bei Kursleiterin Ann–Christin Schubert statt.

Die Kinderkreativangebote sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung durch die Eltern erforderlich. Auch schnuppern ist möglich. Auskunft und Anmeldung telefonisch unter 07391/5034612 oder per Mail an [email protected] oder in direkter Absprache mit den Kursleiterinnen zu den genannten Kurszeiten.