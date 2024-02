Kreativität kennt keine Grenzen

Die Preisverleihung der offenen Jahresausstellung „Elemente“ in der Städtischen Galerie Ehingen findet am Sonntag, 18. Februar, um 15.30 Uhr statt. Die ungewöhnliche Ausstellung (Foto: Kunstfreunde Ehingen) ist auch dieses Jahr ein Publikumsmagnet. Hier können sich von Profi- und Hobbykünstlern bis zu Kindern und Jugendlichen alle beteiligen, die vom jährlich wechselnden Thema inspiriert sind. Selten findet man eine solche Vielfalt von über 170 Exponaten an einem Ort, heißt es in der Pressemitteilung. Einzigartig ist, dass die Besucher als Jury fungieren. Zum Ausstellungsende am Sonntag, 18. Februar, um 15.30 Uhr werden die Preisträger prämiert.