Kräuter für Frauen in den Wechseljahren

Frauen erfahren hormonell gesehen mindestens zwei große einschneidende Veränderungen in ihrem Leben. In der Pubertät stellt sich alles auf Fruchtbarkeit ein. Gleichzeitig schützen diese Geschlechtshormone ein Stück weit auch vor Knochenschwund und Herzinfarkt. Durchschnittlich um das fünfte/sechste Lebensjahrzehnt herum, treten Frauen dann wieder aus der Phase der Fruchtbarkeit aus und die Geschlechtshormone werden zurückgefahren - die Wechseljahre. Damit können körperliche Symptome und Beschwerden einhergehen: Hitzewallungen, Gefühlsschwankungen, Depressionen, Unzufriedenheit, Schlafstörungen und anderes. Doch die Natur hält eine wunderbare Kräuterapotheke für Frauen parat, mit der die einen oder anderen Symptome gelindert werden können. Die Kräuterexpertin Tanja Graf stellt laut Ankündigung der VHS in ihrem Vortrag am Dienstag, 12. März, sämtliche Kräuter und Anwendungen vor - die aber nicht nur in den Wechseljahren von Bedeutung sein können. Beginn in der VHS ist um 18.30 Uhr, Ende gegen 21 Uhr.