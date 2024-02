Kostenloser Kurz zur Pflege und Schnitt von Obstbäumen

Die Stadt Ehingen lädt alle Interessierten zu einem kostenlosen Baumschnittkurs ein. Denn allein mit dem Pflanzen von Bäumen, ist es nicht getan, teilt die Stadt mit.

Um ihre Schönheit, Ertragsfunktion und landschaftsprägende Bedeutung zu erhalten, müssen die Obstbäume im Garten und auf Streuobstwiesen gepflegt, geschnitten und verjüngt werden. In Theorie und Praxis erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Regeln und Techniken des fachgerechten Baumschnitts. Es wird auch ein Obstbaum fachgerecht gepflanzt, mit allem, was dazu gehört.

Der Schnittkurs findet am 2. März von 9.30 bis 12 Uhr mit maximal 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter fachliche Anleitung von Hans-Jürgen Schaude (Baumwarte-Vereinigung Ehingen) im TSG Obstgarten (Fischersteige 36) in Ehingen statt. Parkmöglichkeit besteht auf dem Festplatz in Ehingen. Der Schnittkurs findet bei jedem Wetter statt. Anmeldungen sind möglich bei bei Marie Heimann unter [email protected].