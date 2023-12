Konzert zum Neuen Jahr in St. Michael in Ehingen

Der Trompetenvirtuose Michael Bischof aus Illertissen, die Sopranistin Jutta Seidel und Wolfgang Gentner an der Orgel spielen am Mittwoch, 3. Januar, um 19 Uhr in der St.-Michaelskirche in Ehingen festliche Musik zum neuen Jahr. Zu hören gibt es barocke Trompetenwerke von Albinoni und Händel, aber auch Spirituals in der Bearbeitung für Trompete und Orgel. Jutta Seidel singt nachweihnachtliche Lieder wie das „Noel Nouvelet“ und die „Heiligen Drei Könige“ von Cornelius. Als Uraufführung gibt es eine Komposition von Wolfgang Gentner „Duo Serafim“. Der Eintritt ist frei.