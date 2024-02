Konzert mit der Musical- und Opernsängerin Kinga Dobay

Kinga Dobay ist am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr im Kulturzentrum Franziskanerkloster mit ihrem Programm „Das gibt es nur einmal“ zu hören. Kinga Dobay ist seit 2016 Lehrkraft für Gesang an der Musikschule der Stadt Ehingen und eine international anerkannte Opern- und Musicalsängerin. Die Konzertbesucher erwartet laut Ankündigung der Stadtverwaltung ein abwechslungsreiches Chansonprogramm mit Evergreens aus den goldenen Zwanziger Jahren. Zu hören sind Werke von Friedrich Holländer, Georg Kreisler, Richard Heymann, Oscar Straus und vielen anderen Komponisten. Begleitet wird Kinga Dobay von Hanna Choi am Klavier. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.