Konzert mit der Jungen Philharmonie Oberschwaben

Mit der weit über die Grenzen Ehingens bekannten Jungen Philharmonie Oberschwaben beginnt die städtische Kultur-Saison 2023/24 am Samstag, 7. Oktober, in der Ehinger Lindenhalle. Seit der Premiere vor 15 Jahren erobert das Orchesterprojekt mit Nachwuchsmusikerinnen und -musikern die Herzen des Publikums im Sturm. Auch in diesem Jahr präsentiert die Junge Philharmonie Oberschwaben unter der Leitung von Alban Beikircher ein vielfältiges Programm mit Stücken von Immanuel Metzger, Jean Sibelius und Wolfgang Amadeus Mozart.