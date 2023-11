Kolpingfamilie bietet Nikolausbesuch an

Die Kolpingfamilie bietet auch in diesem Jahr den Besuch vom Nikolaus an. Vorgesehen für den Besuch sind die Tage von Montag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember. Interessierte Familien wenden sich bitte an Ilse Messmer, Telefon 07391/53825 zwecks Terminabsprache.

Ein Nikolausbesuch verläuft in der Regel wie folgt: Die Familie bestellt den Nikolaus telefonisch bei der Kolpingfamilie. Die Kolpingfamilie bestätigt den Besuch oder bittet um einen alternativen Termin. Ein kleines Präsent für jeden Bedachten wird beschriftet vorbereitet. Stichpunkte über die anzusprechenden Themen werden dem Nikolaus, groß und deutlich geschrieben, gegeben. Der Nikolaus führt den Besuch durch und verteilt mit seinem Ruprecht die Präsente. Zum Schluss bekommt der Nikolaus eine Spende. Eine Info über die Spendenverwendung hat der Nikolaus dabei.

Der Nikolaus freut sich, wenn sich die Familie im Vorfeld, gemeinsam mit den Kindern, thematisch mit dem Nikolausbesuch beschäftigt. Auch Lieder, Musikstücke und Gedichte hört der Nikolaus sehr gern. Bei den schönsten Besuchen sitzen Jung und Alt zusammen und genießen die Zeit mit dem Nikolaus.