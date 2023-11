Kleines Kunstforum zeigt Ansichten der Schwäbischen Alb

(kö) ‐ Ihre ganz unterschiedlichen Ansichten der Schwäbischen Alb zeigen Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren beim Kleinen Kunstforum des Jugendhauses und des Lions Club Ehingen/Alb Donau. Die Burgen, Tiere, Fossilien und Pflanzen, Streuobstwiesen und Wacholderheiden auf der Alb waren Motive für die Werke der jungen Künstler, die jetzt für eine Woche in der Sparkasse in Ehingen zu sehen sind.

Zu sehen gibt es Schafe und Füchse, geschaffen von Schülern der Grundschule Erbstetten, die überhaupt ganz stark vertreten war. So gingen alle Einzelpreise für die Klassen 1 bis 4 an die Grundschule Erbstetten, und auch beim Gruppenpreis hatten die Kinder von der Alb mit ihren „Schafen und Füchsen“ die Nase vorn. Den ersten Preis der Gruppenarbeit errangen die Schmiechtalschüler mit „Lichtblick Schwäbische Alb“. „Gewinner sind alle bei so viel Kunstwerken und so viel Landschaft“, sagte der amtierende Präsident des Lions Club, Patrick Rothenbacher, der zusammen mit Sparkassenchef Helmut Hipper und Kay Kählig vom Jugendhaus den Kindern ihre Preise überreichte.

Die Gewinner der Einzelpreise sind bei den Klassen 1 bis 4 Marija Berric von der Kreativwerkstatt, Melissa Biesinger, Jasmin Beck, Emilian Binz, Emma Rupp, Levi Missel, Robin Schenzle, Lia Schnitzer, Leni Oßwald, Amber Merkert und Johannes Münch alle Grundschule Erbstetten. Gewinner der Klassen 5 und 6 sind Luisa Vulfert und Semi Uncu Kreativwerkstatt. Bei den Klassen 7 bis 10 gewannen Marie Mauz Realschule Ehingen, Bogdan Ghirasin Michel-Buck-Schule, Simon Schwarz Johann-Vanotti- Gymnasium und Pasquale Gallitello Jugendzentrum, Gabriela Jakriln, Alexandra Piskaeva, Selina Hibeck und Martin Golobicic alle Michel-Buck-Schule.

Die Gewinner über 16 Jahre sind Lucas Talc und Pia Müller. Die weiteren Gruppenpreise gingen an das Konradihaus, zwei Mal an die Schmiechtalschule BSS3, die Kundt AG Klasse 5 JVG, und an drei Klassen der Michel-Buck-Schule.

2. Sieger bei den Gruppenpreisen war die Schmiechtalschule