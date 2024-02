Klaudia Gräter blickt auf 25 Arbeitsjahre zurück

Die Stadtverwaltung gratuliert zu einem Jubiläum einer verdienten Mitarbeiterin: Klaudia Gräters Arbeitsverhältnis bei der Stadt Ehingen begann laut Pressemitteilung am 1. Januar 1999. Nach einer Ausbildung als Einzelhandelskauffrau und mehreren Arbeitsjahren im Buchhandel passte die stundenweise Anstellung als Reinigungskraft für Rathaus, Schule und Turnhalle in ihrem Wohnort Schaiblishausen zum Familienkonzept. Über 20 Jahre blieb sie dieser Tätigkeit treu bis sich ihr 2017 die Chance bot, als Aushilfskraft in der Stadtbücherei Ehingen anzufangen.

Als fleißige Leserin kannte sie die Bücherei schon lange und Ihre Liebe zum Lesen und zu Büchern war ungebrochen. Sie begann mit Einstellarbeiten, packte Bücherpakete aus und wurde mit immer weiteren Tätigkeiten betraut. Nach ihrer Einarbeitung an der Theke folgten Weiterbildungen in Katalogisierung und Medienbearbeitung und schließlich eine Aufstockung ihrer Stunden.

Klaudia Gräter ist längst im Büchereiteam angekommen. Ganz besonders wird ihr kreatives Händchen für Ausstellungen und Präsentationen geschätzt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Handarbeitsproblemen, die nicht durch Bücher gelöst werden können. Engagiert kümmert sie sich um den Aktivierungsbestand. Sie liebt Krimis und Thriller und bereichert das Team der Bücherei hoffentlich noch weitere 25 Jahre.