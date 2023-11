Kinogutschein für Blutspender in Ehingen

Menschen, die am 17. November in Ehingen zum ersten Mal Blut spenden, erhalten außer dem kleinen Gesundheitscheck und dem Blutspendepass auch noch einen Kinogutschein. Diese Aktion zeige, wie dringend Blutspenden benötigt werden, täglich etwa 15.000 in Deutschland, heißt es in der Mitteilung des DRK-Ortsvereins Ehingen. Jede Blutspende ist zugleich ein kleiner Gesundheitscheck: Vor der Spende werden Blutdruck, Puls sowie der Eisen- bzw. Hämoglobin-Wert im Blut gemessen. Das gespendete Blut wird sorgfältig auf Infektionskrankheiten untersucht. Angesprochen dürfen sich auch erfahrene Blutspender oder Erstspender fühlen, die wegen der Altersgrenze nicht oder nicht mehr spenden durften. Die Altersbegrenzung wurde aufgehoben und die Ärztinnen und Ärzte entscheiden. Dies kann auch vor Ort beim Blutspendetermin geschehen. Das DRK Ehingen freut sich auf viele spendewillige Menschen. Nach der Blutspende steht zur Stärkung ein Imbiss mit kalten und warmen Speisen bereit. Einfach unter www.blutspende.de/termine am 17. November eine Uhrzeit auswählen und online anmelden.