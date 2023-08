Kindergarten Nasgenstadt entwickelt Theaterstück

Das Theaterspiel „Die drei Räuber und die fantastische Reise“, zweimal im Kindergarten Nasgenstadt von der Theatergruppe aufgeführt, zeigt erfolgreiche Netzwerkarbeit für kulturelle Bildung in Ehingen. Die Kulturarbeit für das Familien–, Kinder– und Jugendtheater der Stadt Ehingen leiste seit Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit, teilt die Stadt Ehingen mit. Zum Teil stütze sich diese Arbeit auf die Zusammenarbeit mit den Landesbühnen in Esslingen, Tübingen und Bruchsal.

Beispielhaft dafür ist die Aufführung „Drei Räuber“ im März vom Landestheater Tübingen, die für ein Kind des Kindergartens Nasgenstadt zur Initialzündung für die Theaterbegeisterung wurde. Nach dem Besuch der Aufführung in der Lindenhalle trat ein fünfjähriger Junge an die Theaterpädagogin des Kindergartens Dorothéa Scheid–Kandt mit der Ansage heran: „Doro, wir machen drei Räuber.“ Scheid–Kandt nahm die Anregung auf und entwickelte mit Kindern über vier Monate ein eigenes Stück „Die drei Räuber und die fantastische Reise“.

Die zwei Aufführungen vor den Ferien für Eltern und Kinder begeisterten. Mit einfachen, selbst gemachten Requisiten und Kostümen und in der natürlichen Kulisse des Gartens zeigten rund zwei Dutzend Kinder das Theaterspiel. Gestartet war das Projekt mit fünf Kindern, am Ende waren 26 Kinder bei den Aufführungen als Räuber, Tiffany, Pferd, Hamster, Hund, Feen, Clown, Schmetterling, Dinos, Supermario oder Bowser dabei. Zu sehen waren Fantasie, Freude, Lust am Improvisieren und Spielpräsenz, wofür die kleinen Schauspieler von den anderen Kindergartenkindern und den Eltern viel Beifall ernteten.

Gemeinsam ein Stück auf die Bühne bringen, zum Gelingen beitragen, Selbstwirksamkeit spüren und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, dafür bietet kulturelle Bildung einen Erfahrungshorizont in der kindlichen Entwicklung. Die Aufführungen zeigten, wie das Kulturangebot der Stadt zu kultureller Bildungsarbeit in städtischen Institutionen beiträgt, in der Stadtgesellschaft Spuren hinterlässt und Netzwerkarbeit erfolgreich gestaltet wird.