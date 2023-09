Kinderchor Papaluschka lädt ein zum Mitsingen

Der Kinderchor Jimba Papaluschka im Bürgerhaus Oberschaffnei lädt Kinder im Alter von etwa sieben bis zehn Jahren zum Mitsingen ein. Auch Eltern und Großeltern dürfen mitmachen. Die Chorproben starten wieder nach den Sommerferien am Freitag, 15. September, von 14 bis 14.45 Uhr.

„Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter und Singen macht Mut!“ So heißt es in einem bekannten Kinderlied. Die positiven Wirkungen von gemeinsamem Singen sind allgemein bekannt. Neben dem Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, unterstützt Singen gerade bei Kindern den Spracherwerb, da Worte und Inhalte emotional verknüpft werden. Dies ist der Ansatz von Jimba Papaluschka. Gesungen werden an das Sprachniveau der Teilnehmenden angepasste einfache Kinder– und Volkslieder aus allen Ländern. Notenkenntnis ist nicht erforderlich. Die Leitung hat die Logopädin und Gesangslehrerin Julia Dorn.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist bei der Geschäftsstelle der Lokalen Agenda Ehingen, per Mail an info(@)lokale-agenda-ehingen.de, telefonisch unter 07391/5034612 oder vor Ort bei einem Probentermin möglich.