Bürgermeister Tobias Huber empfing am Montag, 4. September, im historischen Sitzungssaal eine Gruppe von 26 Kindern, die an der städtischen Ferienbetreuung teilnahmen. Auf den Stühlen, die sonst den Mitgliedern des Gemeinderats vorbehalten sind, durften die Kinder Platz nehmen. Nach einer Vorstellungsrunde und einem Stadtquiz, gab es noch ein kleines Brezelfrühstück. Gestärkt traten die Kinder mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck den Rückweg an.