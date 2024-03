Wenn jemand an einer Sucht erkrankt, sind Kinder besonders stark von dem Leid betroffen, das diese Sucht bei Angehörigen auslöst, sagt Carina Mall. Die Leiterin der psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und deren Angehörige, eine Organisation der Caritas Ulm-Alb-Donau in Kooperation mit der Diakonie Ulm/Alb-Donau, stellt klar: „Kinder haben eine hohe Loyalität gegenüber ihren Eltern.“

Sie können sich außerdem noch nicht so gut zurückziehen und schützen, hätten zwar häufig das Gefühl, dass etwas nicht passe, könnten das aber nicht zuordnen. All das verstärke das Leid der Kinder. Sie sind deshalb auch einer der Schwerpunkte in der Arbeit der Suchtberatung.

Programm "Trampolin" richtet sich an Kinder

Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gibt es das Programm „Trampolin“. Es ist als Gruppenangebot für die Kinder gedacht, deren Eltern „Schwierigkeiten mit Alkohol oder Drogen haben“ - um ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein mit dem Problem sind und sie zu unterstützen. Wie wichtig es ist, mit den Kindern zu arbeiten, betont Mall immer wieder: Ein Drittel der betroffenen Kinder werde später im Leben selbst suchtkrank, ein Drittel trage psychische Folgen davon.

„Ein Drittel übersteht es unbeschadet“, sagt sie. In Deutschland leben schätzungsweise 2,65 Millionen Kinder bei ihren alkoholkranken Eltern. Oft leiden die Suchtkranken nicht nur an einer einzigen Sucht, sondern vielmehr an einer Kombination dieser. Die Suchtberatung kümmert sich um die sogenannten legalen Süchte - Alkohol, Nikotin, aber auch Glücksspiel und Tablettenabhängigkeit oder Verhaltenssüchte wie Kaufsucht. Die sogenannten illegalen Süchte behandelt die Drogenhilfe in Ulm.

Suchtkranke vernachlässigen Angehörige immer mehr

Egal um welche Sucht es sich handelt, Suchtkranke würden sich mehr und mehr in die Sucht begeben und andere Dinge vernachlässigen. „Am Schluss kann der Suchtkranke nur noch eine Taste bespielen - und das ist die Sucht“, sagt Mall. „Die Kinder haben oftmals das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht zählen und dass sie nicht wichtig sind.“ Die Bedürfnisse der Kinder und anderer Angehöriger hätten neben der Sucht keinen Raum mehr.

Man muss die Verantwortung bei den Trinkenden lassen. Carina Mall

Dem Umfeld der Suchtkranken müsse meist in der Beratung erst gesagt werden, dass sie keine Verantwortung für das Verhalten der Süchtigen haben, erklärt die Beraterin den Prozess: „Der Suchtkranke ist derjenige, der trinkt.“ Allerdings müsse in dem Zusammenhang auch geklärt werden, dass es sich bei einer Alkoholsucht oder anderen Abhängigkeit um eine Krankheit handele. In 50 Prozent der Fälle gehe sie einher mit einer psychischen Erkrankung.

Kinder fühlen sich besonders oft verantwortlich

„Aber man muss die Verantwortung bei den Trinkenden lassen“, stellt sie klar. Besonders Kindern falle das schwer, auch weil sie von den süchtigen Eltern manchmal Sätze hören würden wie: „Weil du Ärger in der Schule gemacht hast, muss ich wieder trinken.“

Auch wenn die Eltern sich streiten würden, hätten die Kinder oft das Gefühl, dass sie der Auslöser seien. Dazu komme ein Redeverbot in der Familie und auch nach außen. Die Kinder würden zwar merken, dass etwas nicht stimmt, würden aber von den Erwachsenen immer wieder gesagt bekommen, dass doch alles in Ordnung sei. „Das hat zur Folge, dass sie ihren Gefühlen nicht mehr vertrauen.“

Es geht um Resilienz

Um dem entgegenzuwirken, arbeiten die Beraterinnen und Berater mit den Kindern. Es gehe darum eine Resilienz aufzubauen und Schutzmechanismen zu entwickeln. Sie sollen sich selbst wahrnehmen und wenn es ihnen schlecht geht, Hilfe holen können. Dazu sei wichtig, dass sie lernen: „Ich kann die Sucht nicht verändern.“ Ein wichtiger Schritt in der Beratung sei es deshalb auch, eine schriftliche Redeerlaubnis der Eltern einzuholen. So könnten sich die Kinder sicher sein, dass sie keinen Fehler machen, wenn sie über ihre Erlebnisse berichten.

Grundsätzlich kümmert sich die Suchtberatung um die Angehörigen, aber auch um die Süchtigen selbst. Meist schicken die Angehörigen die Suchtkranken zu der Beratungsstelle - oft die Ehepartner -, manchmal sind es auch Arbeitgeber oder der Freundeskreis. Auch besorgte Eltern würden sich an die Suchtberatung wenden, sagt Mall. Selten kommen die Süchtigen selbst. Das sei vor allem der Fall, wenn eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) anstehe, oder wenn der Leidensdruck doch zu groß werde.

Frage danach, wie Klienten leben wollen

Es müsse immer zuerst danach geschaut werden, wie der Klient selbst seine Abhängigkeit sehe und vor allem, wie er leben möchte - abstinent oder vielleicht nicht. Danach könne das Angebot angepasst werden, neben Gesprächen und Gruppenangeboten vermittle die Suchtberatung auch Plätze in der ambulanten und stationären Reha, sagt Leiterin Mall. Auch nach der Reha sei die Beratungsstelle weiterhin Ansprechpartnerin.

Zwischen 400 und 500 Betroffene hat die Suchtberatung 2022 unterstützt - 54 Prozent kamen dabei aus dem Alb-Donau-Kreis, 46 aus Ulm. 66 Prozent der Suchtkranken seien Männer, 34 Prozent Frauen, beruft sich Carina Mall auf die Statistik. Dass sogenannte Doppeldiagnosen vorliegen können, zeigt sich bei der Art der Sucht. 88 Prozent der Menschen kommen wegen Alkohol, 16 wegen Tabak, 12 Prozent wegen Glücksspiel.

Glücksspiel ist immer mehr ein Problem

„Das Glücksspiel ist auf dem Vormarsch“, sagt Mall. Durch Handyspiele geschehe das immer mehr im Verborgenen. Und meist sei der Druck erst wirklich groß, wenn man alles verloren habe. Sind Frauen eher von Tabletten abhängig, ist die Glücksspielsucht vor allem männlich geprägt.

Eine Spielsucht sei auch für die Kinder oft existenzbedrohend. „Die Familien hatten oft Haus, Auto und so weiter“, sagt Mall. „Jetzt stehen sie vor dem Nichts.“ Beim Alkohol gehe es eher um emotionale Probleme wie die Vernachlässigung, die damit einhergeht.

Mall spricht sich für eine Entstigmatisierung aus

Was vielen Leuten helfen würde, sei eine Entstigmatisierung von Suchtkrankheiten, ist sich Carina Mall sicher. Die Erkrankung könne jeden und jede treffen. „Wenn es in aller Munde wäre, würde es weniger Suchtkranke geben“, sagt sie. Es würden sich außerdem mehr Menschen Hilfe suchen und auch nicht mehr so schnell rückfällig werden.

Carina Mall berät nicht nur in Ulm, sondern auch in Ehingen beim Thema Sucht und Abhänigigkeit. (Foto: Suchtberatung )

Denn viele würden sich schämen, über ihre Sucht zu sprechen, auch wenn sie überstanden sei. Sie würden Nachteile oder Ausgeschlossensein befürchten. „Die meisten Leute verbinden Alkohol mit Spaß haben und gesellig sein“, sagt Mall. Suchtkranke würden diesen Teil der Geselligkeit nicht erleben.

Beraterin fordert einen kritischeren Umgang mit Alkohol

Ein Wunsch von Carina Mall ist deshalb auch ein sensiblerer Umgang mit dem Alkoholkonsum - vor allem auch ein kritischerer Umgang. Und sie hofft auf eine stabilere Finanzierung durch das Land. So könne auch die Präventionsarbeit sichergestellt werden. Die sei nicht nur für die Menschen selbst wichtig, sondern auch für die wirtschaftliche Lage im Land.

Durch eine Alkoholsucht würde auch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen, sagt Mall. Fünf Prozent der arbeitenden Bevölkerung sind alkoholkrank. Zehn Prozent sind stark gefährdet, in Zukunft in die Alkoholsucht zu rutschen. Von ihnen melden sich 15 Prozent alkoholbedingt öfter krank, vor allem rund um Feierlichkeiten wie die Fasnet, Saisonabschlüsse oder Musikfeste. 3,5 Prozent hätten durch Alkoholkonsum häufiger Arbeitsunfälle. So entstehen jährlich volkswirtschaftliche Kosten von 57 Milliarden Euro. Das besagen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums für das Jahr 2023.

Eine bessere Präventions- und Suchtarbeit entlaste außerdem das Gesundheitssystem, sagt Mall. Trotzdem sei die Finanzierung ihrer Arbeit immer wieder schwierig.