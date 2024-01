Kinder basteln im Museum Närrisches

(kö) - Vor vielen Jahren hat Bebbe Mantz den Fasnet-Bastelnachmittag für Kinder mit Mitgliedern der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck ins Leben gerufen. Jahr für Jahr sind es mehr Kinder, die sich Närrisches für zuhause basteln wollen. Proppenvoll war es in der Museumsstube, mindesten 50 Kinder saßen an den Tischen, schätzte Elvira Mall von den Kügele, die alle hier mit roten Backen eifrig am Werk waren.

Bei ihr bastelten sie einen Anhänger für einen Narrenbaum mit einem Rezept für die Kügele, verziert mit einem bunten Böbbele, so wie die vielen, die die Kügele an ihrem Häs haben. Rot bemalte Klopapierrollen aus denen ein Ehinger Dämon herauslugte, zeigten ihnen Bebbe Mantz. Marmeladengläser wurden von den Jüngsten bunt bemalt, um darin Konfetti auf zu bewahren. Bei den Muckenspritzern war schon etwas Geschicklichkeit gefragt, aus schwarzen Pfeifenreinigern wurden die Körper von Mucken, gefaltetes Pergamentpapier wurde für die Flügel hinzugefügt.

Die Hexen Renate Hartmann und Sabine Schulze zeigten Kindern, wie aus Filzstreifen, einem Styroporkopf und den Original Kopftuchstoff der Hexen ein kleines Hexle für den häuslichen Narrenbaum wurde. Die Mamas halfen oft ein wenig, aber den meisten Spaß an ihren Bastelarbeiten hatten die Kinder selbst und trugen sie stolz heim.