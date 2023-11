Kemmer kandidiert für CDU-Kreisvorsitz

Die Wahl von Manuel Hagel zum Landesvorsitzenden der CDU bringt auch Veränderungen in der Region mit sich. Hagel wird sein Amt als Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm abgeben. Das hat Hagel bereits im Vorfeld des Landesparteitages im Falle seiner Wahl zum Landes-Chef angekündigt. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat sich am Montagabend in einer Sitzung der Kreis-CDU bereit erklärt, als Vorsitzende zu kandidieren.

Aktuell ist Kemmer Hagels Stellvertreterin beim CDU-Kreisverband Alb-Donau/Ulm. „Ich habe am Montagabend meine Bereitschaft erklärt, als Vorsitzende des Kreisverbands zu kandidieren“, sagt Kemmer auf SZ-Nachfrage. Ein Termin für die außerordentliche Versammlung des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm gibt es bereits. Am Samstag, 16. Dezember, soll Hagels Nachfolge geklärt werden sowie eine Neuwahl des gesamten Kreisvorstands erfolgen.

Lukas Siegle gibt sein Amt als Geschäftsführer der CDU Alb-Donau-Ulm ab. Zukünftig wird er sich auch einem Masterstudium in Stuttgart widmen. Er bleibt der Geschäftsstelle jedoch in beratender Funktion erhalten. „Ich bin dankbar für die vielen tollen Begegnungen in den letzten drei Jahren und freue mich, der CDU in unserer Region weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen. Die anstehenden Wahlen bringen spannende Herausforderungen mit sich, die es gemeinsam mit meinem Nachfolger zu lösen gilt“, so Siegle, der künftig noch zu 50 Prozent auf der CDU-Geschäftsstelle arbeiten wird.